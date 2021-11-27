"Паша, верни баклажан!" Apple заставила Telegram удалить пошлую анимацию из эмодзи

Компания пригрозила удалить приложение из AppStore

Мессенджер Telegram, который является третьим по популярности среди украинских пользователей, попал в скандал с бизнес-гигантом Apple. Причина же — в обычном смайлике баклажана, вернее его анимированной версии.

Подробности сообщают росСМИ.

Известно, что представителям самой известной "яблочной" компании показалось слишком откровенной анимация некоторых фруктовых и овощных эмодзи. Больше всего вопросов вызывали баклажан и персик. При нажатии на смайл при отправлении баклажан выдавал движения, похожие на семяизвержение. Персик же шлепали ладонью, словно по ягодице.

Анимация баклажана

Такой подход к работе посчитали слишком сексуализированым. Именно поэтому Telegram оказался под угрозой удаления из каталога приложений AppStore, который используется владельцами iPhone.

Разумеется, на большой конфликт у Дурова решили не идти, поэтому анимацию "снесли" для Telegram на всех платформах, в том числе Android. Но сам Дуров промолчать не смог, разместив шуточный опрос на собственном канале, где спросил, не стоило ли вместо удаления баклажана просто прекратить обслуживание приложения для "яблочников".

Результаты голосования

Интересно, что почти 70% проголосовавших выбрали именно второй вариант. Противников баклажанной анимации оказалось в два раза меньше.

При этом анимацию на эмодзи с кучкой экскрементов, которая, по сути, схожа с "проделками" баклажана, в Apple действительно не обратили внимания.

Анимация при нажатии на эмодзи с какашкой

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Telegram удастся избавиться от рекламного сервиса, который не так давно запустили в работу.