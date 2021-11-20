Facebook и Telegram в пролете: украинцы назвали самый популярный мессенджер

Около трети респондентов нередко переписываются через Instagram

Украинцы уверенно следят за развитием прогресса, в том числе и плане общения. Многие сейчас строят коммуникацию через мессенджеры на смартфонах, и чаще всего они выбирают Viber.

Такие выводы можно сделать из опроса Киевского международного института социологии (КМИС), представленного общественности 19 ноября.

Взирая на то, что в исследовании разрешалось выбирать сразу несколько вариантов ответа, общая сумма ответов респондентов превышает 100%. Однако лидер абсолютно очевиден.

С помощью Viber переписывается 73,6% участников опроса. Стоит отметить, что его использование превалирует среди всех возрастных категорий украинцев. Больше всего же к услугам этого мессенджера прибегают люди от 30 до 39 лет (85,5% респондентов).

Общий результат опроса украинцев насчет мессенджеров

На втором месте по популярности находится мессенджер от Facebook. К нему привыкло почти 43% опрошенных. Интересно, что соотношение пользователей этого приложения по полу практически одинаково. И все же вперед с небольшим отрывом вырвались женщины (43,7%).

Telegram, который является относительно новым продуктом, по сравнению с вайбером или фейсбуком, занял третье место среди предпочтений украинцев. К его услугам прибегает 31,6% респондентов.

Часто украинцы используют в качестве мессенджера соцсеть Instagram, где есть возможность отправлять личные сообщения (26,4%). 25,3% опрошенных сказали, что также ведут переписку через WhatsApp.

Опрос по возрастным категориям

К слову, использование первой тройки лидеров среди мессенджеров значительно возросло в последнее время — в среднем на 7%.

В опросе приняли участие 2002 украинца из разных областей страны (кроме временно оккупированных Россией территорий).

Напомним, что совсем недавно в Telegram решили использовать возможность продвижения рекламы через специальные встроенные посты. "Телеграф" рассказывал, каким образом от такого новшества можно будет отказаться.