Facebook та Telegram у прольоті: українці назвали найпопулярніший месенджер

Близько третини респондентів нерідко листуються через Instagram

Українці впевнено стежать за розвитком прогресу, зокрема в плані спілкування. Багато хто зараз будує комунікацію через месенджери на смартфонах, і найчастіше вони обирають Viber.

Такі висновки можна зробити з опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), представленого громадськості 19 листопада.

Зважаючи на те, що у дослідженні дозволялося вибирати одночасно кілька варіантів відповіді, загальна сума відповідей респондентів перевищує 100%. Проте лідер абсолютно очевидний.

За допомогою Viber листується 73,6% учасників опитування. Варто зазначити, що його використання переважає серед усіх вікових категорій українців. Найбільше цей месенджер подобається людям від 30 до 39 років (85,5% респондентів).

Загальний результат опитування українців щодо месенджерів

На другому місці за популярністю знаходиться месенджер від Facebook. До нього звикло майже 43% опитаних. Цікаво, що співвідношення користувачів цієї програми щодо статі практично однакове. І все ж таки з невеликим відривом уперед вирвалися жінки (43,7%).

Telegram, який є відносно новим продуктом, порівняно з вайбером чи фейсбуком, посів третє місце серед уподобань українців. Його обирають 31,6% респондентів.

Часто українці використовують як месенджер соцмережу Instagram, де є можливість відправляти особисті повідомлення (26,4%). 25,3% опитаних сказали, що також листуються через WhatsApp.

Опитування за віковими категоріями

До речі, використання першої трійки лідерів серед месенджерів значно зросло останнім часом – у середньому на 7%.

В опитуванні взяли участь 2002 року українця з різних областей країни (крім тимчасово окупованих Росією територій).

Нагадаємо, що зовсім недавно в Telegram вирішили використати можливість просування реклами через спеціальні вбудовані пости. "Телеграф" розповідав, яким чином від такого нововведення можна буде відмовитися.