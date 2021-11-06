Telegram погодився прибрати вбудовану рекламу, але це буде не безкоштовно

Дуров розповів, що робити з рекламою у його месенджері.

Популярний месенджер Telegram нещодавно ввів функцію показу вбудованої реклами, що, мабуть, не дуже сподобалося користувачам мережі, тому вони запропонували розробникам ввести функцію її відключення. Ті ж пішли на зустріч і дозволили її прибрати, проте не безкоштовно.

Про це повідомив творець месенджера Павло Дуров.

За його словами, у користувачів та адміністраторів буде два способи прибрати рекламу.

Перший призначений для звичайних користувачів і буде введений до кінця місяця. За словами Дурова, це може бути реалізовано у вигляді недорогої передплати. Це дозволить підтримати розробників безпосередньо і більше ніколи не мати справу з рекламними оголошеннями.

Інший спосіб дозволить відключити такі оголошення для адміністраторів каналів.

"Незабаром рекламодавці зможуть розміщувати "невидиме" оголошення в будь-якому каналі, яке – за умови достатньої вартості показу – призведе до відсутності оголошень у цьому каналі", – пояснює Дуров.

Він каже, що ці зміни буде офіційно анонсовано вже сьогодні.

Як повідомлялося раніше, на початку жовтня масштабний збій на шість годин вивів з ладу популярні соцмережі Фейсбук та Інстаграм, через що Телеграм помітно наростив аудиторію. За один день збою в месенджері було зареєстровано понад 70 мільйонів нових користувачів.

Варто відзначити, що про зростання популярності того дня відзвітував і ресурс для дорослих Pornhub, за кожну годину падіння він отримував майже півмільйона нових користувачів.