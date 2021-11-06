Telegram погодився прибрати вбудовану рекламу, але це буде не безкоштовно
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Дуров розповів, що робити з рекламою у його месенджері.
Популярний месенджер Telegram нещодавно ввів функцію показу вбудованої реклами, що, мабуть, не дуже сподобалося користувачам мережі, тому вони запропонували розробникам ввести функцію її відключення. Ті ж пішли на зустріч і дозволили її прибрати, проте не безкоштовно.
Про це повідомив творець месенджера Павло Дуров.
За його словами, у користувачів та адміністраторів буде два способи прибрати рекламу.
Перший призначений для звичайних користувачів і буде введений до кінця місяця. За словами Дурова, це може бути реалізовано у вигляді недорогої передплати. Це дозволить підтримати розробників безпосередньо і більше ніколи не мати справу з рекламними оголошеннями.
Інший спосіб дозволить відключити такі оголошення для адміністраторів каналів.
"Незабаром рекламодавці зможуть розміщувати "невидиме" оголошення в будь-якому каналі, яке – за умови достатньої вартості показу – призведе до відсутності оголошень у цьому каналі", – пояснює Дуров.
Він каже, що ці зміни буде офіційно анонсовано вже сьогодні.
Як повідомлялося раніше, на початку жовтня масштабний збій на шість годин вивів з ладу популярні соцмережі Фейсбук та Інстаграм, через що Телеграм помітно наростив аудиторію. За один день збою в месенджері було зареєстровано понад 70 мільйонів нових користувачів.
Варто відзначити, що про зростання популярності того дня відзвітував і ресурс для дорослих Pornhub, за кожну годину падіння він отримував майже півмільйона нових користувачів.
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