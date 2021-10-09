Більше 500 тисяч нових відвідувачів: падіння Facebook призвело до різкого зростання відвідувань Pornhub

Не для всіх глобальний збій в Фейсбук став трагедією.

У понеділок, 4 жовтня, мільйони користувачів соцмереж Фейсбук і Інстаграм через масштабний збій залишилися без улюбленої стрічки, що призвело до зростання популярності сервісів і месенджерів, що "залишилися в живих". Так нещодавно засновник Telegram Павло Дуров відзвітував, що за день було зафіксовано близько 70 мільйонів нових користувачів, а тепер же про зростання популярності поінформував і популярний ресурс для дорослих PornHub.

Відповідна інфографіка була розміщена на сайті ресурсу.

Відзначається, що після початку збою, приблизно з 12 години дня (19:00 за Києвом), аудиторія PornHub зросла на близько 10% або, простіше кажучи, 500 тисяч нових користувачів за кожну годину, поки Фейсбук не працював.

При цьому наголошується, що аналогічне збільшення уваги до ресурсу спостерігалося і під час попереднього збою в роботі Facebook, який стався в березні 2019 року.

Відвідуваність Pornhub під час збою в роботі Facebook

Як повідомлялося раніше, масштабний збій "поклав" популярні соцмережі приблизно на шість годин. В Україні користувачі знову змогли зайти на свої сторінки лише після 1:00 5 жовтня.

У Facebook після цього заявили, що проблема полягала в змінах конфігурації магістральних маршрутизаторів, тим самим спростувавши чутки про те, що сайти злягли через роботу хакерів.