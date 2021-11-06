Telegram согласился убрать встроенную рекламу, но это будет не бесплатно

Дуров рассказал, что делать с рекламой в его мессенджере.

Популярный мессенджер Telegram недавно ввел функцию показа встроенной рекламы, что видимо не очень понравилось пользователям сети, а потому они предложили разработчикам ввести функцию ее отключения. Те же пошли на встречу и таки разрешили ее убрать, однако не бесплатно.

Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам у пользователей и администраторов будет два способа убрать рекламу.

Первый из них предназначен для обычных пользователей и будет введен до конца месяца. По словам Дурова, это может быть реализовано в виде недорогой подписки. Это позволит поддержать разработчиков напрямую и больше никогда не сталкиваться с рекламными объявлениями.

Другой способ позволит отключить подобные объявления для администраторов каналов.

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале", — объясняет Дуров.

Он говорит, что эти изменения будут официально анонсированы уже сегодня.

Как сообщалось ранее, в начале октября масштабный сбой на шесть часов вывел из строя популярные соцсети Фейсбук и Инстаграм из-за чего Телеграм заметно нарастил аудиторию. За один день сбоя в мессенджере было зарегистрировано более 70 миллионов новых пользователей.

Стоит отметить, что о росте популярности в тот день отчитался и ресурс для взрослых Pornhub, за каждый час падения он получал почти полмиллиона новых пользователей.