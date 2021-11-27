"Паша, поверни баклажан!" Apple змусила Telegram видалити вульгарну анімацію з емодзі

Компанія пригрозила видалити додаток із AppStore

Месенджер Telegram, який є третім за популярністю серед українських користувачів, потрапив у скандал із бізнес-гігантом Apple. Причина ж — у звичайному смайлику баклажана, вірніше його анімованій версії.

Подробиці повідомляють росЗМІ.

Відомо, що представникам найвідомішої "яблучної" компанії здалася надто відвертою анімація деяких фруктових та овочевих емодзі. Найбільше запитань викликали баклажан та персик. При натисканні на смайл при відправленні баклажан видавав рухи, схожі на сім’явипорскування. Персик же шльопали долонею, наче по сідниці.

Анімація баклажана

Такий підхід до роботи назвали надто сексуалізованим. Саме тому Telegram опинився під загрозою видалення з каталогу AppStore, який використовується власниками iPhone.

Звичайно, на великий конфлікт у Дурова вирішили не йти, тому анімацію "знесли" для Telegram на всіх платформах, у тому числі Android. Але сам Павло Дуров промовчати не зміг, розмістивши жартівливе опитування на власному каналі, де запитав, чи не варто було замість видалення баклажану просто припинити обслуговування програми для "яблучників".

Результати голосування

Цікаво, що майже 70% тих, хто проголосував, обрали саме другий варіант. Противників баклажанної анімації виявилося вдвічі менше.

При цьому анімацію на емодзі з купкою екскрементів, яка, по суті, схожа на "витівки" баклажана, в Apple дійсно не звернули уваги.

Анімація при натисканні на емозі з какашкою

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у Telegram вдасться позбутися рекламного сервісу, який нещодавно запустили в роботу.