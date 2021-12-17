ТОП-5 лайфхаків на кожен день родом із СРСР

Пошук варіантів для економії фінансів та комфортного життя – одна з характерних рис Радянського союзу.

До них зверталося багато пенсіонерів, виплати яких рідко досягали рівня середньої зарплати. Винахідливі громадяни вигадали багато способів застосування звичних речей у новому амплуа. "Телеграф" зібрав цікаві лайфхаки тієї доби.

Цеглини застосовувалися не тільки у будівництві

Випекти найсмачніший торт могла допомогти звичайна цегла. Радянські господині клали його в духовку, щоб тепло розподілялося рівномірно і пироги пропікалися швидше і краще, без чорної скоринки і сирої серединки. А цегла в бачку унітазу допомагала не тільки економити воду, що в Радянському союзі було беззмістовно через відсутність лічильників, але допомагала при слабкому тиску швидше набрати бачок, щоб могла сходити в туалет наступна людина.

Приклад застосування цегли

Робили заготівлі

У Радянському Союзі люди привчили не викидати продукти. Це не дивно, враховуючи історію блокадного Ленінграда та певний дефіцит навіть основних харчів. Все некондиційне перероблялося: хліб – у сухарі, фрукти – у варення, варення – у самогон. Це відбилося у масовій культурі — кіно, мультиках, книгах.

Мультфільм "Маша та чарівне варення"

Замінювали звичайні миючі

Сода замість миючого для посуду та господарське мило на всі випадки у житті — вмитися, випрати, відбілити. Таке мило хоч і пахло не трояндами, як туалетне, але видавалося на підприємствах. Існував навіть міф про його "корисність", але насправді призначалося воно для прання робочого одягу та виведення з нього за допомогою жорстких хімікатів різних плям. Сумішшю господарського мила та соди навіть вибілювали брудні кухонні рушники лише за пару годин. Сода була максимально універсальною — її додавали у випічку для пишноти, мили посуд і навіть прочищали каналізацію, змішавши з оцтом.

Така різна сода

Котлети із хліба

З чого складалася радянська кава, "Телеграф" уже розповідав. Котлети у багатьох будинках та їдальнях також ставали предметом економії. Гарне м’ясо було не так просто дістати. І замість належних трохи менш ніж 20% хлібної маси (згідно з кулінарною книгою 1962 року) її кількість могла сягати половини. "Більше хліба" навіть називали одним із секретів таких котлет, нарівні з відсутністю яєць.

Радянська їдальня

Газети не лише читали

Один із лайфхаків, які дозволяли в туалеті не лише провести час із користю, а й не витрачатися на туалетний папір — використати замість нього газету.

Газета на поличці, нарізана на шматки

Ймовірно, багато з цих лайфхаків пішли б у минуле, якби радянським людям платили гідні зарплати — вони були б вищими, якби гроші не йшли до партійного бюджету.