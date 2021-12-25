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П’ять порад для батьків як вкласти дітей спати в Новорічну ніч

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Дітям буває важко лягти спати через перезбудження
Дітям буває важко лягти спати через перезбудження

Лайфхакі для батьків, які можуть допомогти із дитячим сном під час святкових вихідних.

Нестача сну може спричинити низку проблем зі здоров’ям. Лікарі рекомендують молодшим школярам спати від 9 до 12 години, а підліткам від 8 до 10 щодня. Але напередодні свят дітей важко вкласти. Фахівець зі сну з Великобританії Орі Леслау поділився своїми секретами як зробити.

Про це пише Mirror.

Прогулянки на свіжому повітрі

Вдень у день свята батькам радять вивести дітей на прогулянку. Свіже повітря допомагає виробити серотонін, який зробить їх більш розслабленими та щасливими. Також це дозволить виплеснути енергію.

Розклад дня

Зберігати звичні патерни дня — дуже важливо, навіть якщо звичайні справи відбуваються пізніше. З дітьми можна заздалегідь проговорити все, що відбудеться у святковий день.

Харчування

Фахівець радить не дозволяти дітям їсти солодощі, особливо перед сном. Високий рівень цукру може стимулювати організм і це вплине на якість відпочинку.

Заспокоєння

Якщо дитина перезбуджена перед святом, можна запропонувати послухати аудіокнигу або спокійну музику. Це допоможе розслабитися та заснути.

Спільний час

Час без смартфона та інтернету з батьками – гарна можливість розслабитись для всієї родини. Можна спекти пиріг або пограти в гру. Малюкам допоможуть обійми, коли мати чи тато і дитина починають дихати в унісон.

Раніше "Телеграф" писав про користь денного сну та як правильно спати, щоб максимально відпочити.

Теги:
#Діти #Сон #Батьки #Свята
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