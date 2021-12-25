Можна накликати чимало проблем: чому не варто мити підлогу старими футболками

Виявляється, миття підлоги старим одягом може накликати біду на господиню.

В сучасних магазинах побутових речей можна знайти безліч корисних речей для дому, які роблять наше життя набагато комфортнішим та простішим. Наприклад, зараз існує велика кількість різних ганчірок для чого завгодно: одні для пилу, інші для дзеркал, окремо є види для підлоги, окремо для кухні, окремо для ванни. Однак звичка економити дуже часто зупиняє нас від таких покупок. Навіщо витрачати гроші на спеціальну ганчірку, якщо дома є стара футболка чи рушник? Однак так робити не варто, "Телеграф" розповість чому.

Як інформує Ukr.Media, астрологи і езотерики вважають, що неправильне прибирання може накликати біду. Особливо не можна використовувати при прибиранні речі, які вже віджили своє.

Чому не можна мити підлогу старим одягом

Якщо в домі є незаміжня дівчина, то за прикметами, через те, що мати миє підлогу старим одягом, вона буде приречена на самотність і ніколи не вийде заміж.

Також, використання своїх речей для прибирання: футболки, майки, старі сорочки, може привести до хвороби. Езотерики відмічають, що така недуга довго не "відпускатиме".

Однак з кожного правила, є свої винятки: стара бавовняна фіранка або інша нейтральна річ може бути використана для прибирання. Подібні речі ніякої небезпеки не несуть.

Для прибирання потрібно використовувати спеціально призначені для цього ганчірки.

Вчені також вважають, що не можна мити підлогу старим одягом. Фахівці зазначають, що це негігієнічно, адже в ганчірках плодяться бактерії, серед яких можуть бути і кишкова паличка, і навіть стафілокок. Також, футболки чи рушники, які були "перетворені" в ганчірку можуть бути виготовлені з такої тканини, що не може поглинати і віддавати вологу, що призведе до того, що бруд з водою буде просто розмазаний по підлозі.

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