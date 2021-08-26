Рус

"Важливо, щоб простір був організованим": кухонні лайфхаки від Євгена Клопотенко

Дата публікації
Читати російською
Автор
13
"Важливо, щоб простір був організованим": кухонні лайфхаки від Євгена Клопотенко Новина оновлена 26 серпня 2021, 09:39
Євген Клопотенко. Фото Інстаграм Євгена Клопотенко

Повар Євген Клопотенко розповів, як організовує простір у себе на кухні.

Відомий український кулінар, переможець проєкту "Мастер Шеф", ресторатор Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом лінивих вареників з соусом із сметани і ягід, розповідає своїм підписникам не тільки, як готувати, але і як правильно організувати робочий простір на кухні, щоб працювати на ній було зручніше.

Власними кухонними лайфхаками Клопотенко поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

"До всіх речей я прийшов інтуїтивно, просто через досвід взаємодії із простором. Не приховую ті фішки, а ділюся, щоб бути корисним" — пише кулінар.

Як організувати кухонний простір за порадами Євгена Клопотенко:

  • Металеві контейнери для міні-сміття. Шкурки від овочів йдуть туди, щоб не забивати мийку.
  • Стіна з комірками для спецій. Зручно, коли все розподілено.
  • Комірки для пляшок.
  • Залучений весь верхній простір на шкафчиках.
  • Магнітна дошка на холодильник, щоб писати різні нотатки.
  • Величезний стелаж, де зберігається все, що не влізло у шкафчики.

Раніше Євген Клопотенко насмішив користувачів мережі кулінарним мемом про український борщ.

Зустріч Байдена із Зеленським: генерал розповів, що потрібно Україні від США
Політика
Зустріч Байдена із Зеленським: генерал розповів, що потрібно Україні від США
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зустріч Байдена із Зеленським: генерал розповів, що потрібно Україні від США
Зустріч Байдена із Зеленським: генерал розповів, що потрібно Україні від США
Дата публікації
Категорія
Україні потрібно не сидіти на трубі або ямі-ПХГ, а домовлятися з країнами Тріморья і Туреччиною — експерт
Україні потрібно не сидіти на трубі або ямі-ПХГ, а домовлятися з країнами Тріморья і Туреччиною — експерт
Дата публікації
Категорія
Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
Дата публікації
Категорія
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Дата публікації
Категорія
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо