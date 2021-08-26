"Важливо, щоб простір був організованим": кухонні лайфхаки від Євгена Клопотенко

Повар Євген Клопотенко розповів, як організовує простір у себе на кухні.

Відомий український кулінар, переможець проєкту "Мастер Шеф", ресторатор Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом лінивих вареників з соусом із сметани і ягід, розповідає своїм підписникам не тільки, як готувати, але і як правильно організувати робочий простір на кухні, щоб працювати на ній було зручніше.

Власними кухонними лайфхаками Клопотенко поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

"До всіх речей я прийшов інтуїтивно, просто через досвід взаємодії із простором. Не приховую ті фішки, а ділюся, щоб бути корисним" — пише кулінар.

Як організувати кухонний простір за порадами Євгена Клопотенко:

Металеві контейнери для міні-сміття. Шкурки від овочів йдуть туди, щоб не забивати мийку.

Стіна з комірками для спецій. Зручно, коли все розподілено.

Комірки для пляшок.

Залучений весь верхній простір на шкафчиках.

Магнітна дошка на холодильник, щоб писати різні нотатки.

Величезний стелаж, де зберігається все, що не влізло у шкафчики.

Раніше Євген Клопотенко насмішив користувачів мережі кулінарним мемом про український борщ.