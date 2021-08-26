"Важливо, щоб простір був організованим": кухонні лайфхаки від Євгена Клопотенко
- Автор
- 13
Повар Євген Клопотенко розповів, як організовує простір у себе на кухні.
Відомий український кулінар, переможець проєкту "Мастер Шеф", ресторатор Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом лінивих вареників з соусом із сметани і ягід, розповідає своїм підписникам не тільки, як готувати, але і як правильно організувати робочий простір на кухні, щоб працювати на ній було зручніше.
Власними кухонними лайфхаками Клопотенко поділився на своїй сторінці в Інстаграм.
"До всіх речей я прийшов інтуїтивно, просто через досвід взаємодії із простором. Не приховую ті фішки, а ділюся, щоб бути корисним" — пише кулінар.
Як організувати кухонний простір за порадами Євгена Клопотенко:
- Металеві контейнери для міні-сміття. Шкурки від овочів йдуть туди, щоб не забивати мийку.
- Стіна з комірками для спецій. Зручно, коли все розподілено.
- Комірки для пляшок.
- Залучений весь верхній простір на шкафчиках.
- Магнітна дошка на холодильник, щоб писати різні нотатки.
- Величезний стелаж, де зберігається все, що не влізло у шкафчики.
Раніше Євген Клопотенко насмішив користувачів мережі кулінарним мемом про український борщ.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-