"Важно, чтобы пространство было организованным": кухонные лайфхаки от Евгения Клопотенко

Повар Евгений Клопотенко рассказал, как организовывает пространство у себя на кухне.

Известный украинский кулинар, победитель проекту "Мастер Шеф", ресторатор Евгений Клопотенко, ранее поделился рецептом ленивых вареников с соусом из сметаны и ягод, рассказывает своим подписчикам не только, как готовить, но и как правильно организовать рабочее пространство на кухне, чтобы работать на ней было удобнее.

Собственными кухонными лайфхак Клопотенко поделился на своей странице в Инстаграм.

"Ко всем вещам я пришел интуитивно, просто через опыт взаимодействия с пространством. Не скрываю те фишки, а делюсь, чтобы быть полезным", — пишет кулинар.

Как организовать кухонное пространство по советам Евгения Клопотенко:

Металлические контейнеры для мини-мусора. Шкурки от овощей идут туда, чтобы не забивать мойку.

Стена с ячейками для специй. Удобно, когда все распределено.

Ячейки для бутылок.

Использовать весь верхнее пространство на шкафчик.

Магнитная доска на холодильник, чтобы писать различные заметки.

Огромный стеллаж, где хранится все, что не поместилось в шкафчики.

Ранее Евгений Клопотенко насмешил пользователей сети кулинарным мемом о украинский борщ.