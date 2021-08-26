"Важно, чтобы пространство было организованным": кухонные лайфхаки от Евгения Клопотенко
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Повар Евгений Клопотенко рассказал, как организовывает пространство у себя на кухне.
Известный украинский кулинар, победитель проекту "Мастер Шеф", ресторатор Евгений Клопотенко, ранее поделился рецептом ленивых вареников с соусом из сметаны и ягод, рассказывает своим подписчикам не только, как готовить, но и как правильно организовать рабочее пространство на кухне, чтобы работать на ней было удобнее.
Собственными кухонными лайфхак Клопотенко поделился на своей странице в Инстаграм.
"Ко всем вещам я пришел интуитивно, просто через опыт взаимодействия с пространством. Не скрываю те фишки, а делюсь, чтобы быть полезным", — пишет кулинар.
Как организовать кухонное пространство по советам Евгения Клопотенко:
- Металлические контейнеры для мини-мусора. Шкурки от овощей идут туда, чтобы не забивать мойку.
- Стена с ячейками для специй. Удобно, когда все распределено.
- Ячейки для бутылок.
- Использовать весь верхнее пространство на шкафчик.
- Магнитная доска на холодильник, чтобы писать различные заметки.
- Огромный стеллаж, где хранится все, что не поместилось в шкафчики.
Ранее Евгений Клопотенко насмешил пользователей сети кулинарным мемом о украинский борщ.
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