Укр

"Важно, чтобы пространство было организованным": кухонные лайфхаки от Евгения Клопотенко

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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"Важно, чтобы пространство было организованным": кухонные лайфхаки от Евгения Клопотенко Новость обновлена 26 августа 2021, 09:39
Евгений Клопотенко. Фото Инстаграм Евгения Клопотенко

Повар Евгений Клопотенко рассказал, как организовывает пространство у себя на кухне.

Известный украинский кулинар, победитель проекту "Мастер Шеф", ресторатор Евгений Клопотенко, ранее поделился рецептом ленивых вареников с соусом из сметаны и ягод, рассказывает своим подписчикам не только, как готовить, но и как правильно организовать рабочее пространство на кухне, чтобы работать на ней было удобнее.

Собственными кухонными лайфхак Клопотенко поделился на своей странице в Инстаграм.

"Ко всем вещам я пришел интуитивно, просто через опыт взаимодействия с пространством. Не скрываю те фишки, а делюсь, чтобы быть полезным", — пишет кулинар.

Как организовать кухонное пространство по советам Евгения Клопотенко:

  • Металлические контейнеры для мини-мусора. Шкурки от овощей идут туда, чтобы не забивать мойку.
  • Стена с ячейками для специй. Удобно, когда все распределено.
  • Ячейки для бутылок.
  • Использовать весь верхнее пространство на шкафчик.
  • Магнитная доска на холодильник, чтобы писать различные заметки.
  • Огромный стеллаж, где хранится все, что не поместилось в шкафчики.

Ранее Евгений Клопотенко насмешил пользователей сети кулинарным мемом о украинский борщ.

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