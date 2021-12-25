Можно навлечь немало проблем: почему не стоит мыть пол старыми футболками

Оказывается, мытье полов старой одеждой может навлечь беду на хозяйку.

В современных магазинах бытовых вещей можно найти множество полезных вещей для дома, которые делают нашу жизнь намного комфортнее и проще. К примеру, сейчас существует большое количество разных тряпок для чего угодно: одни для пыли, другие для зеркал, отдельно есть виды для пола, отдельно для кухни, отдельно для ванны. Однако привычка экономить очень часто останавливает нас от таких покупок. Зачем тратить деньги на специальную тряпку, если дома есть старая футболка или полотенце? Однако так делать не стоит, "Телеграф" расскажет почему.

Как информирует Ukr.Media, астрологи и эзотерики считают, что неправильная уборка может навлечь беду. Особенно нельзя использовать при уборке вещи, уже отжившие свое.

Почему нельзя мыть пол старой одеждой

Если в доме есть незамужняя девушка, то по приметам, из-за того, что ее мать моет полы старой одеждой, она будет обречена на одиночество и никогда не выйдет замуж.

Также использование своих вещей для уборки: футболки, майки, старые рубашки, может привести к болезни. Эзотерики отмечают, что такой недуг долго не будет "отпускать".

Однако из каждого правила есть свои исключения: старая хлопчатобумажная занавеска или другая нейтральная вещь может быть использована для уборки. Подобные вещи никакой опасности не несут.

Для уборки нужно использовать специально предназначенные для этого тряпки.

Ученые также считают, что нельзя мыть пол старой одеждой. Специалисты отмечают, что это негигиенично, ведь в тряпках плодятся бактерии, среди которых могут быть и кишечная палочка, и даже стафилококк. Также, футболки или полотенца, которые были "превращены" в тряпку, могут быть изготовлены из такой ткани, что не может поглощать и отдавать влагу, что приведет к тому, что грязь с водой будет просто размазана по полу.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно организовать пространство на кухне.