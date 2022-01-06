Різдвяний Святвечір 6 січня: прикмети та що заборонено робити у цей день

На цей день у народі існувало чимало прикмет

На четвер, 6 січня, випадає переддень Різдва, яке у просторіччі називається Святвечір (Святий Вечір, Багата кутя, Коляда). В цей день готується обрядова страва "кутя" — пісне блюдо передріздвяного столу, яке раніше складалося з хлібних зерен, розмочених водою. Рецептом куті ми нещодавно ділилися з нашими читачами.

Традиції Різдвяного Святвечора

У Різдвяний святвечір 6 січня до першої "вечірньої зорі", яка є символом, сповістившим колись волхвам про народження Спасителя, нічого не їдять і не сідають за стіл. Зі сходом першої зірки завершується Різдвяний піст, який тривав 40 днів, з 28 листопада. Коли стемніє, прийнято всією сім’єю сідати за стіл, на який, за традицією, ставлять 12 пісних страв за кількістю апостолів. Під час застілля не можна сперечатися, лаятися та лихословити.

Невід’ємними атрибутами свята були колядування, молодіжні ігри, ворожіння.

Народні прикмети 6 січня

Якщо на Святвечір небо рясно всипане зірками, то цього року слід очікувати багатого врожаю.

Не впустити в будинок колядників – погана прикмета. Вважається, що з дому піде удача.

Якщо Святвечір попариться в лазні, то це дасть людині захист від недуг на весь майбутній рік.

Якщо людина народилася на Різдвяний святвечір, то вона буде щасливою.

Що не можна робити 6 січня

Не можна займатися шиттям та рукоділлям, виносити сміття з дому, оскільки це обіцяє нещастя.

Не можна 6 січня сідати за різдвяний стіл, одягнувши старий, а також чорний одяг, інакше рік пройде у сльозах та труднощах.

Заборонено сперечатися, лаятися та лихословити.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні після значного потепління настає похолодання з 7 січня Різдва Христового.