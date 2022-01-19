Хрещення Господнє 2022: найсуворіші заборони свята
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Люди вірять, що той, хто порине на Хрещення, весь рік не хворітиме.
У середу, 19 січня, православні християни відзначають одне з двонадесятих церковних свят – Хрещення Господнє або Богоявлення, яке присвячене хрещенню 30-річного Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Предтечею (Хрестителем). Це дуже важливе свято, яке багате різними традиціями та заборонами.
Головною традицією Хрещення Господнього є освячення води. Люди вірять, що в цей день вода набуває унікальних цілющих властивостей, і здатна вилікувати від будь-якої хвороби.
Також, звідси і прийшла традиція купання в ополонці на Водохреще. Віряни вважають, що таким чином можна очиститись від гріхів. Зазначимо, що ПЦУ розвіяло цей міф.
Зазначимо, що на відміну від Хрещенського святвечора, у свято Хрещення посту немає, що звільняє вірян від контролю над своїм харчуванням. Окрім цього, у день Богоявлення існує низка суворих заборон.
Що не можна робити на Хрещення Господнє:
- не можна плакати,
- не можна скупитися, особливо набираючи освячену воду,
- не можна ні з ким сваритися,
- категорично заборонено скаржитися, наклепувати і пліткувати,
- не можна розбавляти освячену воду,
- категорично заборонено сваритися,
- перед купанням у ополонці заборонено пити алкоголь,
- не можна прати, прибирати, шити та в’язати.
Нагадаємо, раніше ми писали, кому лікарі не рекомендують занурюватися в ополонку та з яких причин. Про це "Телеграфу" докладно розповіла лікар-терапевт Харківського медичного центру "МамаВрач" Надія Жарікова.
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