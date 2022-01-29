Простий спосіб добре виспатися з TikTok підкорив мережу (відео)

Такий спосіб не тільки допомагає від хропіння, але й запобігає карієсу

Нестача сну або його порушення дуже негативно впливає на наш організм. Про це не забувають нагадувати вчені та лікарі у всьому світі. Сон є невід’ємною частиною нашого життя, без якого ми не здатні адекватно сприймати цей світ.

Щоб завжди почуватися чудово щоранку, одна з користувачок TikTok Алексіс Фішер, яка часто ділиться загальними порадами з благополуччя та здоров’я, порадила своїм підписникам перед сном заклеювати роти для "найглибшого сну, який ви коли-небудь відчували".

Відео, де дівчина прикладає до рота пластир, лише за кілька днів, набрало близько чотирьох мільйонів переглядів.

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За словами Алексіс, такий спосіб стимулює правильне носове дихання уві сні. Заклеювання рота може не тільки допомогти позбутися закладеності носа, перестати хропіти і поринути в глибший сон, але також допомогти боротися з неприємним запахом з рота і запобігти карієсу.

На науковому сайті Sleep Foundation пишуть, перш ніж спробувати практикувати заклеювання рота перед сном, рекомендується протестувати цей метод протягом дня. Якщо вам важко дихати через ніс через алергію, носові поліпи або з іншої причини, вам слід уникати заклеювання. У цьому ж матеріалі говориться, що заклеювати рот слід лише пористою стрічкою, що підходить для шкіри людини. Клейка стрічка, скотч або будь-які інші стрічки можуть завдати шкоди та викликати роздратування.

Сама Фішер радить спочатку проконсультуватися з лікарем, перш ніж спробувати цей метод.

Днями ще один користувач TikTok розповів, як швидко заснути у будь-якій ситуації. Хлопець поділився армійським методом, що дозволяє заснути буквально за кілька хвилин.