Як зустріти Китайський Новий рік, щоб не накликати на себе бідність: традиції та заборони

Цікаві звичаї, які варто запозичити українцям для залучення щастя

За китайським календарем Новий рік 2022 року настане 1 лютого і триватиме до 22 січня 2023 року. В новому році заступатиме Чорний Водяний Тигр, який символізує силу та безстрашність.

Цікаво, що 1 лютого у Китаї прийде не 2022-й, а 4720 рік.

Традиції Китайського Нового року

Традиції святкування Нового року у Китаї суттєво відрізняються від святкування звичного дня нас Нового року. Існує певний регламент, що і в який день треба робити. І ці традиції не змінюються століттями:

Першого дня Нового року приділяють увагу всьому старшому поколінню; другого дня вшановують покійних предків; на третій та четвертий день зять має відвідати батьків своєї дружини.

Свято триває не більше двох тижнів, тому в цей період варто віддавати перевагу лише вбранням червоного кольору — кольору достатку та багатства.

На святковому столі обов’язково повинні бути присутні страви з риби та м’яса, які є символом достатку та продовження роду.

Щоб відлякати злих духів, китайці влаштовують дуже галасливі гуляння з хлопавками та феєрверками.

На Новий рік заведено дарувати один одному два мандарини, які в Китаї вважаються символами достатку.

Завершується святкування китайського Нового року "Святом ліхтариків": жителі Піднебесної випускають у небо сотні тисяч червоних ліхтариків, що горять, з паперу.

Що не можна робити на Китайський Новий рік, щоб не накликати лиха

За святковим столом забороняється згадувати про минулий рік та біди, які він приніс. Тільки про свої мрії та плани на майбутнє.

В одязі не можна поєднувати разом чорне та біле.

У перші дні Нового року не можна прибирати, щоб не відігнати добрих духів, які дарують удачу та щастя. Також забороняється купувати нове взуття, стригти волосся та нігті.

Цифра "4" символізує у китайців жалобу та смерть, тому це число не згадують під час новорічного святкування.

Як у Китаї відзначають Новий рік

Для українців китайські традиції, які мають багатовікову історію, будуть дуже цікавими, адже деякі з них можна запозичити в наше життя для залучення щастя та достатку. Привітайте своїх близьких та друзів з китайським Новим роком та нехай удача буде завжди на вашому боці!