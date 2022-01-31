Як зустріти Китайський Новий рік, щоб не накликати на себе бідність: традиції та заборони
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Цікаві звичаї, які варто запозичити українцям для залучення щастя
За китайським календарем Новий рік 2022 року настане 1 лютого і триватиме до 22 січня 2023 року. В новому році заступатиме Чорний Водяний Тигр, який символізує силу та безстрашність.
Цікаво, що 1 лютого у Китаї прийде не 2022-й, а 4720 рік.
Традиції Китайського Нового року
Традиції святкування Нового року у Китаї суттєво відрізняються від святкування звичного дня нас Нового року. Існує певний регламент, що і в який день треба робити. І ці традиції не змінюються століттями:
- Першого дня Нового року приділяють увагу всьому старшому поколінню; другого дня вшановують покійних предків; на третій та четвертий день зять має відвідати батьків своєї дружини.
- Свято триває не більше двох тижнів, тому в цей період варто віддавати перевагу лише вбранням червоного кольору — кольору достатку та багатства.
- На святковому столі обов’язково повинні бути присутні страви з риби та м’яса, які є символом достатку та продовження роду.
- Щоб відлякати злих духів, китайці влаштовують дуже галасливі гуляння з хлопавками та феєрверками.
- На Новий рік заведено дарувати один одному два мандарини, які в Китаї вважаються символами достатку.
- Завершується святкування китайського Нового року "Святом ліхтариків": жителі Піднебесної випускають у небо сотні тисяч червоних ліхтариків, що горять, з паперу.
Що не можна робити на Китайський Новий рік, щоб не накликати лиха
- За святковим столом забороняється згадувати про минулий рік та біди, які він приніс. Тільки про свої мрії та плани на майбутнє.
- В одязі не можна поєднувати разом чорне та біле.
- У перші дні Нового року не можна прибирати, щоб не відігнати добрих духів, які дарують удачу та щастя. Також забороняється купувати нове взуття, стригти волосся та нігті.
- Цифра "4" символізує у китайців жалобу та смерть, тому це число не згадують під час новорічного святкування.
Для українців китайські традиції, які мають багатовікову історію, будуть дуже цікавими, адже деякі з них можна запозичити в наше життя для залучення щастя та достатку. Привітайте своїх близьких та друзів з китайським Новим роком та нехай удача буде завжди на вашому боці!
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