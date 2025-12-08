Рус

Марія Тиха заявила про звернення чиновників, а Лачен — про дивні знахідки вдома у Єрмака: збіг чи ні?

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Марія Тиха, Андрій Єрмак, Ігор Лаченков Новина оновлена 09 грудня 2025, 00:44
Марія Тиха, Андрій Єрмак, Ігор Лаченков. Фото Колаж Телеграфу

Під час обшуків Єрмака було знайдено предмети для ритуалів

Колишня учасниця "Битви екстрасенсів", яка називає себе головною відьмою України Марія Тиха, в одному із YouTube-шоу зізналася, що до неї звертаються чиновники, яких "притисло" СБУ. Тим часом Ігор Лачен під час обшуків Андрія Єрмака публікував у своєму Telegram-каналі допис про те, що вдома у ексчлена РНБО знайшли предмети для відьомських ритуалів.

Що варто знати

  • Некромантка Марія Тиха заявила, що до неї за допомогою звертаються чиновники, яких переслідує СБУ
  • Тарологиня вимагає за свої послуги для чиновників у десять разів більшу ціну
  • Ігор Лачен раніше повідомляв про виявлення предметів для "відьомських ритуалів" під час обшуків у Андрія Єрмака

За словами Марії, чиновники просять її звертатися до диявола, щоб якось уникнути в’язниці. Про це відьма розповіла у шоу "на барі".

Як повідомила тарологиня, чиновникам вона називає ціну, у десять разів більшу за її звичайний прайс. Ба більше, якщо той чи інший політик їй не подобається, вона відмовляє у наданні послуг.

Лачен про обшуки в Єрмака

У телеграм-каналі Ігоря Лачена з’явився пост, який додав перцю до всієї історії. За його словами, під час обшуків в Андрія Єрмака слідчі виявили "ляльку вуду, дзеркала, якісь предмети для ритуалів, дивні ікони, браслети "незрозумілого походження".

"І це не жарт. Всі були в шоці від того, що побачили. Андрій Єрмак виявляється ще той фанат "Битви екстрасенсів", гадалок, таро, нумерології та чорної магії", — додав Лачен

Ігор Лачен про обшуки в Єрмака
Ігор Лачен про обшуки в Єрмака

Хто саме звертався до Марії Тихої, вона не вказала. Однак такий збіг точно викликає сумнівні думки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Марія Тиха передбачила масований обстріл. У мережі відзначили її "пророцтво" і пожартували про це.

Теги:
#Обшуки #Андрій Єрмак #Марія Тиха