Марія Тиха заявила про звернення чиновників, а Лачен — про дивні знахідки вдома у Єрмака: збіг чи ні?

Під час обшуків Єрмака було знайдено предмети для ритуалів

Колишня учасниця "Битви екстрасенсів", яка називає себе головною відьмою України Марія Тиха, в одному із YouTube-шоу зізналася, що до неї звертаються чиновники, яких "притисло" СБУ. Тим часом Ігор Лачен під час обшуків Андрія Єрмака публікував у своєму Telegram-каналі допис про те, що вдома у ексчлена РНБО знайшли предмети для відьомських ритуалів.

Що варто знати

Некромантка Марія Тиха заявила, що до неї за допомогою звертаються чиновники, яких переслідує СБУ

Тарологиня вимагає за свої послуги для чиновників у десять разів більшу ціну

Ігор Лачен раніше повідомляв про виявлення предметів для "відьомських ритуалів" під час обшуків у Андрія Єрмака

За словами Марії, чиновники просять її звертатися до диявола, щоб якось уникнути в’язниці. Про це відьма розповіла у шоу "на барі".

Як повідомила тарологиня, чиновникам вона називає ціну, у десять разів більшу за її звичайний прайс. Ба більше, якщо той чи інший політик їй не подобається, вона відмовляє у наданні послуг.

Лачен про обшуки в Єрмака

У телеграм-каналі Ігоря Лачена з’явився пост, який додав перцю до всієї історії. За його словами, під час обшуків в Андрія Єрмака слідчі виявили "ляльку вуду, дзеркала, якісь предмети для ритуалів, дивні ікони, браслети "незрозумілого походження".

"І це не жарт. Всі були в шоці від того, що побачили. Андрій Єрмак виявляється ще той фанат "Битви екстрасенсів", гадалок, таро, нумерології та чорної магії", — додав Лачен

Ігор Лачен про обшуки в Єрмака

Хто саме звертався до Марії Тихої, вона не вказала. Однак такий збіг точно викликає сумнівні думки.

