Марія Тиха заявила про звернення чиновників, а Лачен — про дивні знахідки вдома у Єрмака: збіг чи ні?
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Під час обшуків Єрмака було знайдено предмети для ритуалів
Колишня учасниця "Битви екстрасенсів", яка називає себе головною відьмою України Марія Тиха, в одному із YouTube-шоу зізналася, що до неї звертаються чиновники, яких "притисло" СБУ. Тим часом Ігор Лачен під час обшуків Андрія Єрмака публікував у своєму Telegram-каналі допис про те, що вдома у ексчлена РНБО знайшли предмети для відьомських ритуалів.
Що варто знати
- Некромантка Марія Тиха заявила, що до неї за допомогою звертаються чиновники, яких переслідує СБУ
- Тарологиня вимагає за свої послуги для чиновників у десять разів більшу ціну
- Ігор Лачен раніше повідомляв про виявлення предметів для "відьомських ритуалів" під час обшуків у Андрія Єрмака
За словами Марії, чиновники просять її звертатися до диявола, щоб якось уникнути в’язниці. Про це відьма розповіла у шоу "на барі".
Як повідомила тарологиня, чиновникам вона називає ціну, у десять разів більшу за її звичайний прайс. Ба більше, якщо той чи інший політик їй не подобається, вона відмовляє у наданні послуг.
Лачен про обшуки в Єрмака
У телеграм-каналі Ігоря Лачена з’явився пост, який додав перцю до всієї історії. За його словами, під час обшуків в Андрія Єрмака слідчі виявили "ляльку вуду, дзеркала, якісь предмети для ритуалів, дивні ікони, браслети "незрозумілого походження".
"І це не жарт. Всі були в шоці від того, що побачили. Андрій Єрмак виявляється ще той фанат "Битви екстрасенсів", гадалок, таро, нумерології та чорної магії", — додав Лачен
Хто саме звертався до Марії Тихої, вона не вказала. Однак такий збіг точно викликає сумнівні думки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Марія Тиха передбачила масований обстріл. У мережі відзначили її "пророцтво" і пожартували про це.