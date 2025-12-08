Мария Тихая заявила об обращениях чиновников, а Лачен — об удивительных находках дома у Ермака: совпадение или нет?

Во время обысков Ермака были найдены предметы для ритуалов

Бывшая участница "Битвы экстрасенсов", которая называет себя главной ведьмой Украины Мария Тихая, в одном из YouTube-шоу призналась, к ней обращаются чиновники, которых "прижало" СБУ. Между тем, Игорь Лачен во время обысков Андрея Ермака публиковал в своем Telegram-канале пост о том, что дома у экс-члена СНБО нашли предметы для ведьминский ритуалов.

Что следует знать

Некромант Мария Тихая заявила, что к ней за помощью обращаются чиновники, преследуемые СБУ

Таролог требует за свои услуги для чиновников в десять раз большую цену

Игорь Лачен ранее сообщал об обнаружении предметов для "ведьминских ритуалов" во время обысков у Андрея Ермака

По словам Марии, чиновники просят ее обращаться ко дьяволу, чтобы как-то избежать тюрьмы. Об этом ведьма рассказала в шоу "на баре".

Как сообщила таролог, чиновникам она называет цену, в десять раз больше ее обычный прайс. Более того, если тот или иной политик ей не нравится, она отказывает в предоставлении услуг.

Лачен об обысках у Ермака

В телеграмм-канале Игоря Лачена появился пост, придавший перцу ко всей истории. По его словам, во время обысков у Андрея Ермака следователи обнаружили "куклу вуду, зеркала, какие-то предметы для ритуалов, странные иконы, браслеты "непонятного происхождения".

"И это не шутка. Все были в шоке от того, что увидели. Андрей Ермак оказывается еще тот фанат "Битвы экстрасенсов", гадалок, таро, нумерологии и черной магии", — добавил Лачен

Ігорь Лачен об обысках у Ермака

Кто именно обращался к Марии Тихой, она не указала. Однако такое совпадение точно вызывает сомнительные мнения.

