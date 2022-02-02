Стрітення Господнє 2022: що категорично не можна робити у цей день
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Стрітення Господнє входить до списку 12 найзначніших свят.
У середу, 2 лютого, західні християни відзначають одне з найважливіших церковних свят, присвячених подіям земного життя Спасителя та Пресвятої Богородиці. Зазначимо, що православні відзначають його 15 лютого.
Стрітення Господнє: історія свята
Стрітення Господнє — це християнське свято, яке встановлено на згадку про знаменну для християн подію, а саме зустрічі в Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном. Цього дня Діва Марія принесла новонародженого Божого сина до храму, щоб провести очисний обряд.
Стрітення Господнє: традиції
На Стрітення Господнє у всіх церквах проводять святкові служби, інколи ж і хресний хід. У храмі заведено здійснити обряд освячення свічок, які віряни забирають додому і запалюють тільки під час читання молитов.
Друга важлива традиція на Стрітення – освячення води. Стрітенську воду з церкви цінували нарівні з водохресною. Освячену воду на Стрітення використовували для лікування ран та хвороб, від пристріту та відьомських чар.
Що не можна робити на Стрітення Господнє
- Не можна пропускати урочистого богослужіння у церкві.
- Не можна йти з храму без свічки.
- Не можна виконувати важку фізичну роботу.
- Не слід вирушати у далеку дорогу.
- Не можна сумувати та сумувати.
- Не можна вінчатися, влаштовувати гучні застілля та напиватися.
- Не можна у свято сваритися, лаятися, ображати оточуючих, лихословити і пліткувати.
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