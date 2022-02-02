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Стрітення Господнє 2022: що категорично не можна робити у цей день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Свято припадає на 40-й день від народження Христа Новина оновлена 02 лютого 2022, 09:13
Свято припадає на 40-й день від народження Христа

Стрітення Господнє входить до списку 12 найзначніших свят.

У середу, 2 лютого, західні християни відзначають одне з найважливіших церковних свят, присвячених подіям земного життя Спасителя та Пресвятої Богородиці. Зазначимо, що православні відзначають його 15 лютого.

Стрітення Господнє: історія свята

Стрітення Господнє — це християнське свято, яке встановлено на згадку про знаменну для християн подію, а саме зустрічі в Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном. Цього дня Діва Марія принесла новонародженого Божого сина до храму, щоб провести очисний обряд.

Стрітення Господнє: традиції

На Стрітення Господнє у всіх церквах проводять святкові служби, інколи ж і хресний хід. У храмі заведено здійснити обряд освячення свічок, які віряни забирають додому і запалюють тільки під час читання молитов.

Друга важлива традиція на Стрітення – освячення води. Стрітенську воду з церкви цінували нарівні з водохресною. Освячену воду на Стрітення використовували для лікування ран та хвороб, від пристріту та відьомських чар.

Що не можна робити на Стрітення Господнє

  • Не можна пропускати урочистого богослужіння у церкві.
  • Не можна йти з храму без свічки.
  • Не можна виконувати важку фізичну роботу.
  • Не слід вирушати у далеку дорогу.
  • Не можна сумувати та сумувати.
  • Не можна вінчатися, влаштовувати гучні застілля та напиватися.
  • Не можна у свято сваритися, лаятися, ображати оточуючих, лихословити і пліткувати.

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Теги:
#Заборони #Стрітення Господнє #Стрітення #Коли Стрітення Господнє
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