Коли Масляна в 2022 році: дата, історія та традиції свята

Дата свята є унікальною для кожного року.

Масляна — одне з найдавніших слов’янських свят, яке через століття дійшло до наших днів ще з дохристиянських часів. Це свято символізує прихід весни та пробудження природи та відзначається протягом тижня перед Великим постом.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Масляна у 2022-му році, про її історію та традиції святкування.

Масляна 2022: дата

Дата святкування Масляної змінюється щороку, адже вона залежить від головного християнського свята Великодня і попереднього Великого посту. Також варто відзначити, що проводи зими та зустріч весни затягується на цілий тиждень. Так, у 2022 році Масляна відзначається з 28 лютого по 6 березня.

Масляна 2022: історія

Масляна — стародавнє слов’янське свято з численними звичаями. Цим святом відзначали настання весни, і вшановували Сонце, яке несло тепло і пробуджувало природу. Наші пращури помітили, якщо відзначити Масляну згідно з усіма обрядами, то рік буде врожайним.

Один з головних атрибутів Масляниці — млинці

Варто зазначити, що перші згадки про Масляну датуються IV ст. н.е, що означає, що свято активно відзначалося й у період язичництва. Після введення християнства "популярність" свята не згасла, і народ продовжив традицію масляних обрядів.

Масляна 2022: традиції

Масляна — це веселі проводи зими, осяяні радісним очікуванням близького тепла, весняного оновлення природи. Зі святом пов’язано багато різних традицій та обрядів, головним з яких є приготування млинців та спалення опудала Марени.

Зазначимо, що кожен день масляного тижня мав особливе значення та власні обряди:

У понеділок — початок сирного тижня та зустріч Масляної. У цей час починали робити солом’яне опудало та накривали на стіл.

У вівторок – заграші. Цього дня молоді дівчата та хлопці шукали собі пару, а потім разом каталися з гірок.

Середовище — ласощі. Весь день був присвячений святковим ласощам та частуванням

Четвер – розгуляй. Цього дня проходили санні катання та катання на конях. Таким чином проганяли зиму та закликали весну.

У п’ятницю – тещині вечірки. Це день, коли зяті звали тещу на частування.

Субота відводилася золовкині посиденьки. Люди збиралися всією сім’єю за столом і їли млинці.

Неділя називалася "прощеною неділею" або "прощеною вдень". День, коли рідні та близькі просять один одного прощення за свої вчинки. Також в останній день масляного тижня обов’язково проводився ритуал проводів Масляної з обов’язковим спаленням опудала Масляної/Марени.

Завершувалась Масляна стрибками через багаття.

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