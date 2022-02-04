10 речей у будинку, які потрібно міняти набагато частіше, ніж ви думаєте

Кухонні губки та зубні щітки варто закуповувати оптом

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, навіщо витрачати насилу зароблені гроші на нові кухонні губки та змінні повітряні фільтри. Витративши час на заміну деяких побутових речей, ви отримаєте душевний спокій, який приходить зі знанням, що ваш простір чистий, безпечний та добре укомплектований.

Видання ehow.com пише, що є 10 речей, які необхідно регулярно замінювати у вашому домі.

1. Зубні щітки

Американська асоціація стоматологів рекомендує міняти зубну щітку кожні три-чотири місяці або навіть частіше, якщо на щетині є ознаки зношування. Викидайте щітку після того, як ви перехворіли на вірусне або бактеріальне захворювання.

2. Подушки для ліжка

Для людей, які погано сплять, пошук ідеальної подушки може тривати багато років. Як тільки ви знайдете подушку, яка не буде ні надто м’якою, ні надто твердою, ні надто тонкою, ні надто набивною, ви захочете зберегти її назавжди. Однак пам’ятайте, що різні олії для тіла, відмерлі клітини шкіри та пилові кліщі з часом дуже добре накопичуються у таких предметах. Купуйте нові подушки хоча б раз на два роки.

3. Підкладки для фіранок для душу

На підкладках для фіранок у вологій та погано провітрюваній душовій зоні швидко розвивається цвіль. Зніміть їх щойно помітите помутніння чи ознаки цвілі. Або почистьте пластикову підкладку для фіранки для душу, або купіть дешеву заміну.

4. Миски для тварин

Ви хочете для свого пухнастого друга тільки найкращого, вірно? Миски для домашніх тварин можуть швидко стати брудними, тому безумовно рекомендується мити їх гарячою водою з милом хоча б раз на кілька днів. Миски з нержавіючої сталі або кераміки можуть служити роками без проблем, але пластикові миски слід замінювати частіше. Викидайте їх, як тільки помітите якісь подряпини або вм’ятини, які можуть містити бактерії, що потрапляють в їжу вашого вихованця.

5. Обробні дошки

Немає конкретних термінів заміни обробних дощок. Якщо ви рідко використовуєте їх, ймовірно, вони прослужать вам довгі роки, але професійним кухарям, можливо, доведеться оновлювати свої дошки не рідше одного разу на рік. Це ідеальне місце для розмноження бактерій, особливо якщо обробна дошка не миється.

6. Повітряні фільтри

Віконні кондиціонери, зволожувачі/осушувачі та навіть деякі вентилятори мають повітряні фільтри, що забиваються пилом, спорами цвілі та іншими твердими частинками. Зберігання їх у чистоті має вирішальне значення для якості повітря у приміщенні. Перевіряйте фільтри кожні 30 днів і очищайте багаторазові фільтри, або заміняйте одноразові фільтри, як тільки помітите утворення відкладень.

7. Вогнегасники

Ви, ймовірно, можете використовувати сонцезахисний крем або чайні пакетики, термін придатності яких минув минулого місяця, без шкоди, але ви не можете ризикувати пожежною безпекою. Хоча технічно вогнегасник не має терміну придатності, у якийсь момент він перестане працювати. Щомісяця перевіряйте манометр. Якщо стрілка виходить за межі зеленої зони, то вогнегасник необхідно замінити або відремонтувати.

8. Ліки

Неможливо знати, чи будуть у вас якісь побічні ефекти від прийому прострочених безрецептурних препаратів. Можливо ви можете абсолютно нормально приймати вітаміни, термін придатності яких закінчився минулого місяця, але ковтати ліки, термін придатності яких закінчився п’ять років тому, безумовно, не рекомендується.

9. Фільтри для води

Немає сенсу фільтрувати воду, якщо фільтр забитий свинцем та іншим осадом. Фактично ваша нефільтрована питна вода може бути ще більш забруднена після проходження через брудний фільтр. Змінюйте фільтри в холодильнику та глеку з фільтром для води не рідше одного разу на чотири місяці або частіше, залежно від того, як часто вони використовуються.

10. Губки

З усіх речей у вашому будинку, які ви, мабуть, не замінюєте досить часто, кухонні губки можуть бути найзабрудненішими. Ми використовуємо їх для миття посуду та столових приладів, які побували у людей у роті, а потім залишаємо їх мокрими на краю раковини на весь день. Зведіть до мінімуму поширення бактерій, замінюючи губки не рідше одного разу на місяць, а краще набагато частіше. Якщо ви миєте посуд вручну кожен день, можливо, ви захочете використовувати нову губку щотижня.

Також додамо, що існують неочевидні предмети в будинку, які можуть видати погану господиню. Раніше "Телеграф" писав, які речі необхідно мити як найчастіше, щоб не зганьбитися перед гостями.