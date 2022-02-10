Оберіть картинку та дізнайтесь, що допоможе вам у виконанні вашої мрії

Простий тест, який надасть вам корисну підказку.

Навряд чи хтось не хоче, щоб його мрії та бажання завжди здійснювались. Проте дуже часто ніхто нічого не робить для того, щоб те, що хочеться, стало реальністю. Хорошим "засобом" зрозуміти, що треба робити, є спілкування із психологом. Якщо ви боїтеся/не хочете йти до фахівця, можна як альтернатива почитати про потрібну тему або пройти психологічний тест.

Психолог Сусанна Дергачова на своїй сторінці в Інстаграмі опублікувала візуальний тест, в результаті якого ви отримаєте духовне послання, яке допоможе у виконанні вашого бажання. Фахівець зазначає, що обраний ловець снів допоможе отримати підказку від вашої підсвідомості, яка допоможе вам втілити ваше заповітне бажання у життя.

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Психолог підкреслила, що перед тим, як проходити тест, потрібно розслабитися, заплющити очі та подумати про своє бажання і після вибрати той ловець снів, який найбільше подобається. Важливо вибирати не за естетичними даними, а на інтуїтивному рівні.

Результати візуального тесту:

Ловець снів №1 "Сімейство вовчих"

Доля подарує вам справжнісінький подарунок. Зараз ви маєте можливість, яку ви повинні використовувати для саморозвитку. Крім того, ви дуже турбуєтеся зараз про інших людей. Вам варто подумати про те, щоб подбати про себе. Для того, щоб ваше бажання збулося, ви більше не повинні нехтувати собою. Настав час зосередитись тільки на собі! Звісно, якщо вас попросять про допомогу, то не відмовляйте. Однак це не повинно відбуватися на шкоду вам.

Ловець снів №2 "Мудра сова"

Зараз чудовий час для того, щоб почати змінювати свою поведінку. Ви маєте вийти з-під впливу людей. Вам час спиратися тільки на вашу думку! У вас має бути свій погляд. Ваше духовне пробудження піде лише на користь. Якщо хочете досягти бажаного, вам необхідно навчитися говорити "ні", а ще не звертати уваги на думку інших людей. Тільки так ви обростете "товстою шкірою" і зможете швидко реалізувати свою мрію.

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Ловець снів №3 "Ведмідь"

Вам у руки просто біжить щастя! Не варто упускати свій шанс. Просто посміхайтеся і даруйте світові світло. Так ви прокинете в собі життєву енергію, яка допоможе вам у боротьбі за "місце під сонцем". Настав час допомогти кожному, хто потребує, і відсунути свої амбіції. У вас є все для того, щоб зробити бажане. Ось тільки ви не повинні "йти по головах", інакше ви просто не зможете насолодитися лученим. Ставтеся до людей з повагою!

Такі тести допомагають дізнатися не тільки про психічний стан особистості, але також розповісти про характер людини, а ще дізнатися, які події відбуватимуться у житті найближчим часом.