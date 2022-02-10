Выберите картинку и узнайте, что поможет вам в исполнении вашей мечты

Простой тест, который даст вам полезную подсказку.

Вряд ли кто-то не хочет, чтобы его мечты и желания всегда исполнялись. Однако очень часто никто ничего не делает для того, чтобы то, чего хочется, стало реальностью. Хорошим "средством" понять, что нужно делать, является общение с психологом. Если вы боитесь/не хотите идти к специалисту, можно в качестве альтернативы почитать нужную тему или пройти психологический тест.

Психолог Сусанна Дергачова на своей странице в Инстаграм опубликовала визуальный тест, в результате которого вы получите духовное послание, которое поможет в исполнении вашего желания. Специалист отмечает, что выбранный ловец снов поможет получить подсказку от вашего подсознания, которая поможет вам воплотить ваше заветное желание в жизнь.

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Психолог подчеркнула, что перед тем, как проходить тест, нужно расслабиться, закрыть глаза и подумать о своем желании и после выбрать тот ловец снов, который больше всего нравится. Важно выбирать не по эстетическим данным, а на интуитивном уровне.

Результаты визуального теста:

Ловец снов № 1 "Семейство волчьих"

Судьба преподносит вам самый настоящий подарок. Сейчас у вас есть возможность, которую вы должны использовать для саморазвития. Кроме того, вы очень сильно беспокоитесь сейчас о других людях. Вам стоит подумать о том, чтобы позаботиться о себе. Для того чтобы ваше желание сбылось вы больше не должны пренебрегать собой. Пришло время сосредоточиться только на себе! Конечно, если вас попросят о помощи, то не отказывайте. Однако это не должно происходить во вред вам.

Ловец снов № 2 "Мудрая сова"

Сейчас отличное время для того, чтобы начать менять своё поведение. Вы должны выйти из-под влияния людей. Вам пора опираться только на ваше мнение! У вас должна быть своя точка зрения. Ваше духовное пробуждение пойдёт лишь на пользу. Если желаете достичь желаемого, то вам необходимо научиться говорить "нет", а ещё не обращать внимания на мнение других людей. Только так вы обрастёте "толстой кожей" и сможете быстро реализовать свою мечту.

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Ловец снов № 3 "Медведь"

Вам в руки просто бежит счастье! Не стоит упускать свой шанс. Просто улыбайтесь и дарите миру свет. Так вы пробудите в себе жизненную энергию, которая поможет вам в борьбе за "место под солнцем". Пришло время помочь каждому нуждающемуся и отодвинуть свои амбиции. У вас есть всё для того, чтобы осуществить желаемое. Вот только вы не должны "идти по головам", иначе вы попросту не сможете насладиться лученным. Относитесь к людям с уважением!

Такие тесты помогают узнать не только о психическом состоянии личности, но также рассказать о характере человека, а еще узнать, какие события произойдут в жизни в ближайшее время.