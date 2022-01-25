Выберите картинку и узнайте, что таит ваше подсознание
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Небольшой тест, который позволит вам узнать немного больше о вашей личности.
Психологические тесты очень интересны и могут рассказать о человеке много нового и интересного. Благодаря тому, что во время работы с таким тестом больше работает подсознание, человек отвечает интуитивно, что и позволяет лучше узнать и понять себя.
Психолог и нумеролог Светлана на своей странице в Инстаграме предлагает всем желающим пройти психологический тест с ключами, который поможет вам "познакомиться" со своим подсознанием.
Посмотрите на эти ключи, и выберите тот, который вам больше всего нравиться. Перед тем как сделать свой выбор, закройте глаза и расслабьтесь. После подумайте пару секунд и выбирайте ответ.
Результаты визуального теста:
- Картинка №1. Такое изображение выбирают прагматики. Эти люди не отличаются богатой фантазией, и не любят мечтать. Зато они могут похвастаться хорошими аналитическими способностями, рациональным подходом к делу, и исполнительностью.
- Картинка №2. Признак недоверчивого и слегка неуверенного в себе человека. Чтобы найти подход к подобной личности нужно быть предельно откровенным и тактичным. Такие люди любят комплименты и падки на похвалу. Воспользуйтесь этим.
- Картинка №3. Выбор консерватора. Такой человек чтит и соблюдает все традиции, негативно относится к переменам, и долго присматривается к окружающим, прежде чем раскрыться. При этом он последователен в своих поступках и надежный.
- Картинка №4. Такой вариант ответа выбирают мечтатели и фантазеры. Они обладают творческим складом ума и способностью нестандартно подходить к решению вопросов.
- Картинка №5. Указывает на склонность к гуманитарным наукам, и богатый творческий потенциал. Такой человек ранимый и впечатлительный. Часто переживает по поводу общественного мнения, и не любит находиться в центре внимания.
- Картинка №6. Этот выбор свидетельствует о развитой интуиции и богатом внутреннем мире. Такие люди часто увлекаются астрологией и гаданиями, верят в предсказания и потусторонний мир.
Такие тесты помогают узнать не только о психическом состоянии личности, но также рассказать о характере человека, а еще узнать, какие события произойдут в жизни в ближайшее время.
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