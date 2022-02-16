Рус

Названо трійку найагресивніших знаків Зодіаку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
247
Леви – дуже конфліктний знак Зодіаку
Леви – дуже конфліктний знак Зодіаку

Ці знаки Зодіаку не вміють стримувати свого гніву.

Знак Зодіаку, під яким народжується людина, може накласти як позитивний, а й негативний відбиток з його долю. Слідом за знаками Зодіаку з найважчою кармою публікуємо список із трьох знаків Зодіаку, які на думку астрологів, є найагресивнішими людьми.

Про це пише "Клубер".

Овен

Овен посідає перше місце у списку найагресивніших знаків Зодіаку. Це не дивно, адже його заступником є бог війни Марс. Представники цього знака не здатні вислухати чужу позицію у суперечці. Лише свою думку вони вважають єдино вірною.

Овни дуже легко спалахують і не вміють тримати себе в руках. При цьому визнавати своїх помилок вони не бажають.

Лев

Леви можуть затіяти конфлікт лише через вагому, на їхню думку, причину. Якщо хтось спробує засумніватися у його здібностях та правах лідера, Лев миттєво зітре таку людину в порошок.

Якщо стати на шляху Лева до успіху, важко навіть уявити, якими будуть наслідки. Найкраще цього не робити.

Стрілець

Стрілець дуже не любить, коли хтось заважає йому вимагати бажаного. Представники цього знака дуже високої думки про себе і тому ніколи не йдуть на компроміси, адже вважають, що їхні бажання найвище.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, стосунки з якими зроблять щасливим будь-кого.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
Ryanair не бачить причин скасовувати польоти в Україну
Україна
Повітряна блокада скасовується? Одна з авіакомпаній не планує припиняти польоти в Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ryanair не бачить причин скасовувати польоти в Україну
Повітряна блокада скасовується? Одна з авіакомпаній не планує припиняти польоти в Україну
Дата публікації
Категорія
Фристайліст Олександр Абраменко
Ростить сина з російською спортсменкою: чим відомий український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко
Дата публікації
Категорія
Шуляк каже, що для виборів у ОРДЛО Україна має отримати контроль над кордоном
"Цього не буде ніколи": голова "Слуги народу" прокоментувала скандальну заяву Шольця щодо Донбасу
Дата публікації
Категорія
Аліна Паш не поїде на Євробачення
Аліна Паш не представлятиме Україну на Євробаченні 2022
Дата публікації
Категорія
Питання зустрічі Зеленського та Путіна обговорюється вже давно
Зеленському та Путіну знову запропонували зустрітися: названо місце
Дата публікації
Категорія
В Україні прийняли новий важливий закон
Україна вийшла із ще одного договору з Росією