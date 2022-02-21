Рус

Названо знаки Зодіаку, які люблять ризикувати

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
117
Названі ризикові знаки Зодіаку
Названі ризикові знаки Зодіаку

Ці знаки Зодіаку знають, що таке реальний ризик.

Не секрет, що розташування зірок, під яким ми народилися, дуже впливає наш характер. Так, наприклад, деякі люди завдяки розташуванню зірок набувають досить важкого характеру і навіть набувають звання енергетичних вампірів за знаком Зодіаку. Інші знаки Зодіаку люблять порушувати правила. А треті мають ризиковий характер. Саме про такі знаки Зодіаку цього разу розповіли астрологи.

Про це пише "Клубер".

Діва

Це може прозвучати несподівано, проте Діва справді любить та вміє ризикувати. Особливо це стосується робочих питань та бізнесу. При цьому вони завжди намагаються убезпечити себе від негативних наслідків цих ризиків та підготувати план Б. Саме тому ризикувати їм не так страшно.

Скорпіон

Скорпіон не тільки не уникає ризиків, а навіть спеціально шукає їх. Ці припливи адреналіну наповнюють представників цього знака життєвою енергією. При цьому Скорпіони ще й дуже обережні люди, тому навіть ризикують вони у стані повного самоконтролю. Скорпіони не ризикують доти, доки не прорахують усі можливі наслідки.

Козеріг

Ви будете здивовані, але, попри всю свою обережність, Козероги люблять ризикувати. Особливо це проявляється на романтичній ниві. Так, Козеріг любить свою другу половинку, але якщо інша людина заволодіє його серцем — він не чинитиме опір і пірне в цей вир з головою.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку розбагатіють вже цієї весни.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодіаку #Астролог
Засідання РНБ РФ
Новини Росії
Росія дала Заходу останній шанс перед визнанням "ЛДНР": деталі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Засідання РНБ РФ
Росія дала Заходу останній шанс перед визнанням "ЛДНР": деталі
Дата публікації
Категорія
Ситуація на Донбасі загострюється
Росія заявила про нібито підбиті "українські БМП" на своїй території
Дата публікації
Категорія
Українців обурила чергова брехня Москви
"ФСБ, вам не соромно?": в Україні розтоптали фейк про обстріл прикордонного пункту в Росії
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба
В Україні з’явиться військова місія Європейського Союзу: перші подробиці
Дата публікації
Категорія
Ситуацію на кордонах України нагнітають гострі публікації про погрози з боку РФ у ЗМІ
"Росія ось-ось нападе": що стоїть за інформацією Заходу і як не піддатися паніці