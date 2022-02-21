Названо знаки Зодіаку, які люблять ризикувати

Ці знаки Зодіаку знають, що таке реальний ризик.

Не секрет, що розташування зірок, під яким ми народилися, дуже впливає наш характер. Так, наприклад, деякі люди завдяки розташуванню зірок набувають досить важкого характеру і навіть набувають звання енергетичних вампірів за знаком Зодіаку. Інші знаки Зодіаку люблять порушувати правила. А треті мають ризиковий характер. Саме про такі знаки Зодіаку цього разу розповіли астрологи.

Про це пише "Клубер".

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Діва

Це може прозвучати несподівано, проте Діва справді любить та вміє ризикувати. Особливо це стосується робочих питань та бізнесу. При цьому вони завжди намагаються убезпечити себе від негативних наслідків цих ризиків та підготувати план Б. Саме тому ризикувати їм не так страшно.

Скорпіон

Скорпіон не тільки не уникає ризиків, а навіть спеціально шукає їх. Ці припливи адреналіну наповнюють представників цього знака життєвою енергією. При цьому Скорпіони ще й дуже обережні люди, тому навіть ризикують вони у стані повного самоконтролю. Скорпіони не ризикують доти, доки не прорахують усі можливі наслідки.

Козеріг

Ви будете здивовані, але, попри всю свою обережність, Козероги люблять ризикувати. Особливо це проявляється на романтичній ниві. Так, Козеріг любить свою другу половинку, але якщо інша людина заволодіє його серцем — він не чинитиме опір і пірне в цей вир з головою.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку розбагатіють вже цієї весни.