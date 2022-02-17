З ними важко: енергетичні вампіри за знаком Зодіаку

Поряд із цими знаками Зодіаку люди можуть відчувати занепад сил.

Всі ми чули про таке поняття, як енергетичні вампіри. Це люди, які живляться енергією тих, хто опиняється з ними поряд і провокуючи їх на негативні емоції, одержують від цього задоволення. При цьому на відміну від найагресивніших знаків Зодіаку, яких видно відразу, і можна просто обмежити з ними спілкування, енергетичних вампірів дуже складно розпізнати. Астрологи приходять на допомогу в цьому випадку і називають трійку знаків Зодіаку, які найчастіше є енергетичними вампірами.

Про це пише "Клубер".

Телець

Телець — такий знак Зодіаку, який постійно потребує визнання людей, які перебувають поруч із ним. Вони буквально змушують партнера демонструвати свої почуття та провокують його на емоцію.

Люди, що оточують їх, досить часто відчувають занепад сил, це відбувається саме тому, що Тельця постійно тягнуть з них енергію.

Діва

Діви також є енергетичними вампірами, що переживають постійні емоційні перепади настрою. Діви схильні принижувати інших людей навіть за найменшу провину, при цьому своє найменше досягнення вони буквально випинають. Жити поряд з Дівами дуже складно, оскільки вони постійно витягують із оточуючих енергію та намагаються закрити нею свої власні комплекси.

Рак

Раки часто вважають, що їхнє власне щастя залежить від інших людей, через що на плечі їхніх близьких лягає непідйомний тягар. Емоційно жити поруч із такими людьми може бути дуже складно, тому далеко не всі витримують тиск Рака.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, у яких у березні розпочнеться біла смуга у житті.