У мережі показали одне з перших фото Києва, датоване 1852 роком

У мережі показали, як виглядав Андріївський узвіз майже 200 років тому

1852-го року невідомим автором було зроблено один із перших знімків Києва. На ньому автор зобразив Андріївську церкву та Андріївський узвіз. Завдяки цьому знімку можна дізнатися, як виглядала одна з найпопулярніших туристичних локацій у Києві 170 років тому.

Фото було опубліковано на сторінці спільноти "History Ukraine" у Twitter.

"Вигляд на Андріївську церкву з Подолу. 1852-й рік. Одна з перших фотографій Києва", – йдеться у підписі до фото.

Як видно з фотографії, на той час на Андріївському узвозі було ще зовсім небагато будівель. Також можна розглянути, як виглядав Поділ у середині ХІХ ст.

У коментарях до фото користувачі наголосили, що за майже 200 років це місце практично не змінилося. Українці пораділи з того, що будівля Андріївської церкви чудово збереглася протягом такого тривалого часу.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли, якими були елітні страви з ресторанів СРСР, які могли собі дозволити лише багатії. Зазначимо, що ресторан у СРСР був розкішшю. Такі заклади нагадували театри: їх відрізняли величезні зали та білі скатертини, всюди звучала гарна музика.