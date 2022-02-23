Укр

В сети показали одно из первых фото Киева, датированное 1852-м годом

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Андреевская церковь в 1852-м году Новость обновлена 23 февраля 2022, 10:04
Андреевская церковь в 1852-м году

В сети показали, как выглядел Андреевский спуск почти 200 лет назад

В 1852-м году неизвестным автором был сделан один из первых снимков Киева. На нем автор запечатлел Андреевскую церковь и Андреевский спуск. Благодаря этому снимку можно узнать, как выглядела одна из самых популярных туристических локаций в Киеве 170 лет назад.

Фото было опубликован на странице сообщества "History Ukraine" в Twitter.

"Вид на Андреевскую церковь с Подола. 1852-й год. Одна из первых фотографий Киева", – говорится в подписи к фото.

Как видно по фотографии, на то время на Андреевском спуске было еще совсем немного построек. Также можно рассмотреть, как выглядел Подол в середине ХІХ века.

В комментариях к фото пользователи отметили, что за почти 200 лет это место практически не изменилось. Украинцы порадовались тому, что здание Андреевской церкви отлично сохранилось на протяжении такого длительного времени.

Напомним, ранее в сети рассказали, какими были элитные блюда из ресторанов СССР, которые могли себе позволить только богачи. Отметим, что ресторан в СССР был роскошью. Такие заведения напоминали театры: их отличали огромные залы и белые скатерти, повсюду звучала красивая музыка.

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