Элитные блюда из ресторанов СССР, которые могли себе позволить только богачи (фото)

Ужин в ресторане мог себе позволить далеко не каждый.

Еда по талонам, отсутствие выбора и маленькие бюджетные квартиры — это отнюдь не все, чем жил Советский Союз. В городах были и кафе и рестораны, которые могли себе позволить далеко не все, а среди населения встречались богачи, которые как раз и посещали элитные заведения.

В основном элитные заведения были открыты для партийной верхушки и директоров предприятий, в то время, как обычные среднестатистические жители ели только дома. Что же представляли собой советские рестораны, пишет портал vazhnoznat.

Рестораны СССР

Первые заведения появились в стране в 30-х годах, однако их расцвет пришелся на 60-е годы. Именно тогда начали открываться легендарные "стекляшки" — кафе с панорамными окнами до пола, где в меню были простые блюда или десерты.

Ресторан в СССР был роскошью. Такие заведения были больше похожи на театры: огромные залы и белые скатерти, красивая музыка. Стоит отметить, что в ресторане было за дурной тон заказывать одно или два блюда, поэтому посетители выбирали сразу несколько позиций в меню.

Меню в ресторанах СССР

Посетители советских ресторанов могли себе позволить красную и черную икру, много мяса и рыбы, элитные вина. В качестве первого блюда чаще всего заказывали окрошку, харчо, солянку или бульон. Самыми популярными салатами были — "Столичный" или "Сельдь под шубой".

В перечне основных блюд в приоритете мясо: котлеты по-киевски, бефстроганов или шашлык, а также жульен с курицей и грибами. Были в ресторанах и блюда из рыбы: севрюга, осетрина.

Алкогольна карта в заведениях также присутствовала: водка, коньяк, шампанское и вино. Для непьющих была минеральная вода, предпочтительно "Боржоми".

Цены в меню советских ресторанов

Мы предлагаем вам ознакомиться с меню ресторана в 1974 году. Стоит отметить, что в 60-70-е годы среднестатистическая советская зарплата составляла 100–150 рублей.

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