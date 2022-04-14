Чистий четвер 2022 року: коли відзначаємо і що не можна робити в цей день
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Вважається, що у Чистий четвер відбувається оновлення, всепрощення
За три дні до світлого свята Великодня православні віруючі зустрічають парафію Чистого четверга. У 2022 році свято випадає на 21 квітня. Прикмети цього дня насамперед пов’язані з очищенням – душі, тіла та житла.
"Телеграф" зібрав вам всі важливі прикмети на цей день, а також головні заборони.
Історія свята
Відповідно до Євангелія, саме в цей день Ісус і його учні провели Таємну Вечерю, на якій Спаситель омив ноги своїм апостолам, в ім’я любові до свого ближнього. Того вечора Спаситель омив ноги тим, хто зібрався, і розділив з ними хліб з вином.
Віряни шанують цей день. Вважається, що у Чистий четвер відбувається оновлення, всепрощення перед страшною карою Ісуса Христа.
Що можна робити у Чистий четвер
- Головна традиція Чистого четверга – це випічка великодніх пасок та фарбування яєць
- У Великий четвер православні неодмінно оминяють. Але робити це треба не ввечері, як вважають багато хто, а рано-вранці – до сходу сонця.
- Після вмивання та купання потрібно ретельно прибрати весь будинок.
- Також у Чистий четвер прийнято перераховувати усі гроші. Причому не один раз, а три – до сходу сонця, опівдні та після заходу сонця.
Чого не можна робити у Чистий четвер
- Не можна залишати брудний посуд та замочену білизну.
- Не можна давати і позичати в Чистий четвер
- Не варто підіймати гроші з землі
Заборони та традиції Чистого четверга: інфографіка
Раніше "Телеграф" розповідав, що можна покласти до великоднього кошика, а чого туди краще не класти.