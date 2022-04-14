Чистий четвер 2022 року: коли відзначаємо і що не можна робити в цей день

Вважається, що у Чистий четвер відбувається оновлення, всепрощення

За три дні до світлого свята Великодня православні віруючі зустрічають парафію Чистого четверга. У 2022 році свято випадає на 21 квітня. Прикмети цього дня насамперед пов’язані з очищенням – душі, тіла та житла.

"Телеграф" зібрав вам всі важливі прикмети на цей день, а також головні заборони.

Історія свята

Відповідно до Євангелія, саме в цей день Ісус і його учні провели Таємну Вечерю, на якій Спаситель омив ноги своїм апостолам, в ім’я любові до свого ближнього. Того вечора Спаситель омив ноги тим, хто зібрався, і розділив з ними хліб з вином.

Віряни шанують цей день. Вважається, що у Чистий четвер відбувається оновлення, всепрощення перед страшною карою Ісуса Христа.

Що можна робити у Чистий четвер

Головна традиція Чистого четверга – це випічка великодніх пасок та фарбування яєць

У Великий четвер православні неодмінно оминяють. Але робити це треба не ввечері, як вважають багато хто, а рано-вранці – до сходу сонця.

Після вмивання та купання потрібно ретельно прибрати весь будинок.

Також у Чистий четвер прийнято перераховувати усі гроші. Причому не один раз, а три – до сходу сонця, опівдні та після заходу сонця.

Чого не можна робити у Чистий четвер

Не можна залишати брудний посуд та замочену білизну.

Не можна давати і позичати в Чистий четвер

Не варто підіймати гроші з землі

Заборони та традиції Чистого четверга: інфографіка

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна покласти до великоднього кошика, а чого туди краще не класти.