Посівний календар на квітень 2022 року: що можна робити на городі в Страсний тиждень

Спланувати посадку розсади, враховуючи фази місяця та сприятливі та несприятливі дні, допоможе місячний календар.

З 18 квітня у православних східного обряду розпочався Страсний тиждень – це важливий період перед Великоднем, який має свої правила та суворі заборони. Страсний тиждень для вірян призначений для молитви, посту, духовного розвитку та підготовки до світлого свята Світлого Христового Воскресіння. Варто зазначити, що певних заборон на роботу на городі на цей період немає, проте не варто перестаратися.

"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на Страсний тиждень 2022 року, який припадає на період з 18 по 24 квітня. Це допоможе вам дізнатися, в які дні краще займатися своїм городом, а коли краще нічого не садити і не сіяти.

Місячний календар на Страсний тиждень у квітні 2022 року

Передпасхальний тиждень у 2022-му році припав на спадний Місяць. Зазначимо, що в цей час можна обробляти та обприскувати дерева та чагарники від шкідників, підживлювати ґрунт добривами, підрізати засохлі гілки.

Церква жодних заборон на роботу на городі не встановлює, але зазначається, що найкраще присвятити ці дні молитвам та відвідуванням храму. Однак якщо городні роботи відкласти немає можливості, то краще не працювати на городі у п’ятницю та суботу.

Городні роботи на Страсному тижні

Вважається, що все посаджене на Страсний тиждень чудово приживається і дає хороший урожай, тому багато городників та садівників продовжують сіяти і садити рослини в цей період. Зазначимо, що робити це можна лише після відвідин церкви. У Чистий четвер, наприклад, можна сіяти на розсаду помідори та капусту.

Читайте також: Категорія Lifestyle Посівний календар на квітень: коли сприятливо сіяти розсаду Благополучність урожаю залежить від фази Місяця, що впливає на силу землі.

Сприятливі дні для посадки культур на Страсному тижні:

Огірки — 18-22, 24,

Цибуля на зелень — 18, 20-22,

Цибуля, часник, хрін — 18, 21, 22,

Кабачки, патисони, гарбуз — 21-23,

Картопля — 18, 21, 22,

Суниця, полуниця — 18, 21, 22,

Горох, боби, квасоля — 18, 20-22,

Морква, буряк, селера — 18, 21, 22,

Томати — 18

Зазначимо, за прогнозами народних синоптиків, у другій половині квітня в Україні похолодає, місцями очікуються дощі. На початку травня потеплішає, про те, що і коли потрібно садити в останній місяць весни, щоб отримати хороший урожай читайте в матеріалі "Телеграфа".