Світла седмиця 2022: що можна і не можна робити на тижні після Великодня
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Світла Седмиця, або Великодній Тиждень – це сім днів після Великодня.
Воскресіння Христове чи Великдень ніяк не завершує церковні святкування, а навпаки лише відкриває низку православних подій. Відразу після свята починається Світлий або Великодній тиждень, який у 2022-му році припадає на період з 25 квітня по 1 травня. Протягом усього тижня заведено вітати один одного словами: "Христос Воскрес!", На які потрібно відповідати: "Воістину Воскрес!".
"Телеграф" розповідає, що про історію та головні традиції Великоднього тижня, а також, що можна і не можна робити у цей час.
Світла Седмиця: історія та традиції
Світлий тиждень після Великодня — час для щастя і радості, і в цей час кожен намагається в ім’я жертви Христа стати кращою версією себе, знайти підтримку у вищих сил і у своїх близьких, дбати один про одного і не впадати у відчай і сум. Богослужіння Світлого тижня святкові і схожі на нічне пасхальне, а Царські врата в храмах у цей період розкриті навстіж.
Світла Седмиця: що можна робити
- Весь тиждень треба молитися.
- Знімаються всі обмеження харчування — можна вживати як молочні, і м’ясні продукти, вживати алкоголь.
- Весь тиждень треба веселитися, радіти життю та якомога більше відпочивати.
- Заведено обдаровувати знайомих та незнайомих подарунками, не скупитися на допомогу та не відвертатися від тих, хто звернувся за допомогою.
- У Світлу седмицю бажано думати лише про хороше.
Світла Седмиця: що категорично не можна робити
- Не можна лихословити.
- Не заведено вдаватися до сумних думок.
- Не можна на Світлому тижні обманювати та відмовлятися від виконання цих обіцянок.
- У святковий тиждень не можна позичати гроші.
- Не варто займатися тяжкою роботою.
Раніше "Телеграф" публікував поради священника для тих віруючих, які у свято не можуть піти до храму.
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