Світла седмиця 2022: що можна і не можна робити на тижні після Великодня

Світла Седмиця, або Великодній Тиждень – це сім днів після Великодня.

Воскресіння Христове чи Великдень ніяк не завершує церковні святкування, а навпаки лише відкриває низку православних подій. Відразу після свята починається Світлий або Великодній тиждень, який у 2022-му році припадає на період з 25 квітня по 1 травня. Протягом усього тижня заведено вітати один одного словами: "Христос Воскрес!", На які потрібно відповідати: "Воістину Воскрес!".

"Телеграф" розповідає, що про історію та головні традиції Великоднього тижня, а також, що можна і не можна робити у цей час.

Світла Седмиця: історія та традиції

Світлий тиждень після Великодня — час для щастя і радості, і в цей час кожен намагається в ім’я жертви Христа стати кращою версією себе, знайти підтримку у вищих сил і у своїх близьких, дбати один про одного і не впадати у відчай і сум. Богослужіння Світлого тижня святкові і схожі на нічне пасхальне, а Царські врата в храмах у цей період розкриті навстіж.

Світла Седмиця: що можна робити

Весь тиждень треба молитися.

Знімаються всі обмеження харчування — можна вживати як молочні, і м’ясні продукти, вживати алкоголь.

Весь тиждень треба веселитися, радіти життю та якомога більше відпочивати.

Заведено обдаровувати знайомих та незнайомих подарунками, не скупитися на допомогу та не відвертатися від тих, хто звернувся за допомогою.

У Світлу седмицю бажано думати лише про хороше.

Світла Седмиця: що категорично не можна робити

Не можна лихословити.

Не заведено вдаватися до сумних думок.

Не можна на Світлому тижні обманювати та відмовлятися від виконання цих обіцянок.

У святковий тиждень не можна позичати гроші.

Не варто займатися тяжкою роботою.

Раніше "Телеграф" публікував поради священника для тих віруючих, які у свято не можуть піти до храму.