Головні помилки, які ми робимо під час зарядки смартфона

Нічна зарядка телефону під подушкою шкодить не лише девайсу, а й вашому здоров’ю

Більшість користувачів смартфонів люблять погортати перед сном стрічку новин, перевірити соцмережі, поспілкуватися в месенджерах та так і залишити телефон заряджатися під подушкою на всю ніч. Дізнайтеся, чому робити так категорично не рекомендується, а також які ще серйозні помилки ми робимо під час заряджання телефону.

Як не можна заряджати смартфон: головні помилки

Не можна класти смартфон під подушку під час нічної зарядки. Це небезпечно не лише для вашого смартфона, а й для вас.

Дослідження підтверджують, що негативне випромінювання сучасної мобільної техніки:

Чинить негативний вплив на сон користувача

Підвищує рівень тривожності користувача

Може сприяти порушенню біоритмів

Може збільшити ймовірність розвитку ракових утворень, пише setafi.com.

Для гаджета ж такий спосіб зарядки загрожує тим, що він просто перегріється. Це може коштувати вам акумулятора, а то й самого пристрою.

2. Не можна заряджати смартфон у ванній кімнаті, особливо одночасно використовуючи його. Падіння у воду може зашкодити не тільки смартфону, а й власнику, закінчившись навіть смертю.

3. Не можна заряджати смартфон щоразу до 100 відсотків. Це призводить до підвищеного зносу акумулятора і передчасної втрати його ємності — апарат просто менше житиме від зарядки до зарядки. До речі, розряджати "у нуль" також шкідливо. Намагайтеся тримати заряд на рівні від 45 до 85 відсотків, і батарея скаже вам спасибі.

4. Не можна заряджати смартфон зарядками, якими ви не впевнені. Якщо ви вирушаєте кудись із ночівлею, обов’язково беріть свій зарядний пристрій із собою, оскільки занадто високий струм заряду може пошкодити батарею.

Раніше "Телеграф" писав, які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.