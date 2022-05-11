Що потрібно робити, щоб пральна машинка не "стрибала" під час роботи: прості поради

Завжди завантажуйте в барабан правильну кількість білизни

Пральна машинка — вже давно незамінний атрибут у житті будь-якого домогосподарства. Вона суттєво полегшує нам життя і виконує для нас дуже велику частину роботи. Однак для того, щоб техніка служила нам довше, необхідно правильно її доглядати. Наприклад, не прати в машині речі, які можуть пошкодити барабан, а також правильно встановити її, щоб машинка не "скакала" під час прання. Як це зробити, ми сьогодні розповімо.

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Що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час роботи

Не варто класти в барабан велику кількість білизни для прання. Якщо машинка розрахована на 7 кг білизни, це означає, що у ній може бути понад 7 кг мокрої білизни. Таким чином, до неї варто відправляти не більше 5 кг сухої білизни. Найпростіше закладати в барабан стільки речей, щоб 1/3 його була вільною. Адже саме перевантаження найчастіше змушує машинку скакати. Якщо машинка скаче не сильно, при цьому все ж таки ковзає, варто придбати спеціальні гумові підніжки або килимок. Вони дозволять розв'язати проблему. Варто звернути увагу на рівень, на якому виставлені ніжки техніки. Якщо похитати машинку, можна відчути, як міцно вона стоїть на ногах. Якщо її трясе, то варто відкинути її трохи назад і підкрутити ніжки. Також можна скористатися будівельним рівнем, який покаже, наскільки рівно стоїть ваша пральна машинка.

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