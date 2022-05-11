Що потрібно робити, щоб пральна машинка не "стрибала" під час роботи: прості поради
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 761
Завжди завантажуйте в барабан правильну кількість білизни
Пральна машинка — вже давно незамінний атрибут у житті будь-якого домогосподарства. Вона суттєво полегшує нам життя і виконує для нас дуже велику частину роботи. Однак для того, щоб техніка служила нам довше, необхідно правильно її доглядати. Наприклад, не прати в машині речі, які можуть пошкодити барабан, а також правильно встановити її, щоб машинка не "скакала" під час прання. Як це зробити, ми сьогодні розповімо.
Що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час роботи
- Не варто класти в барабан велику кількість білизни для прання. Якщо машинка розрахована на 7 кг білизни, це означає, що у ній може бути понад 7 кг мокрої білизни. Таким чином, до неї варто відправляти не більше 5 кг сухої білизни. Найпростіше закладати в барабан стільки речей, щоб 1/3 його була вільною. Адже саме перевантаження найчастіше змушує машинку скакати.
- Якщо машинка скаче не сильно, при цьому все ж таки ковзає, варто придбати спеціальні гумові підніжки або килимок. Вони дозволять розв'язати проблему.
- Варто звернути увагу на рівень, на якому виставлені ніжки техніки. Якщо похитати машинку, можна відчути, як міцно вона стоїть на ногах. Якщо її трясе, то варто відкинути її трохи назад і підкрутити ніжки. Також можна скористатися будівельним рівнем, який покаже, наскільки рівно стоїть ваша пральна машинка.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому підковдра "з’їдає" речі при пранні і що з цим робити.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-