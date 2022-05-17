Як дізнатися, чи свіже яйце: найпростіші способи

Визначити свіжість яйця можна менше, ніж за хвилину

Яйця — неймовірно корисний продукт, що має масу властивостей, що позитивно впливають на наш організм. Ті, хто вживають яйця щодня, можуть відзначити позитивний ефект, який вони чинять на наше тіло. Однак при виборі яєць слід бути обережним і вживати тільки свіжий продукт.

"Телеграф" розповідає, як легко і швидко визначити, чи свіже яйце.

Як визначити свіжість яйця: лайфхакі

Розбийте яйце

Щоб визначити свіжість яйця безпосередньо перед приготуванням, розбийте його в тарілку так, щоб не пошкодити жовток, і подивіться на нього. Якщо жовток опуклий і щільний, а білок добре тримається навколо жовтка і в’язкий, тоді це свіже яйце, пише food.obozrevatel. Якщо ж яйце розтеклося по тарілці, то білок рідкий за консистенцією, а жовток не опуклий – яйце старе.

Опустіть яйце в холодну воду

Якщо яйце лежить на дні горизонтально – воно свіже, а якщо спливло на поверхню – зіпсоване.

Збовтайте та послухайте

Якщо при збовтуванні нічого не чути, таке яйце свіже, а якщо ви почули якісь коливання або булькання всередині яйця – воно несвіже.

Раніше гастроентеролог Нурія Діанова назвала найкорисніший спосіб приготування яєць.