Матова або глянцева: який бік фольги використовувати при запіканні

Суворих "правил", як використовувати харчову фольгу, — ні, проте є рекомендації, яких потрібно дотримуватися.

Харчова фольга — це популярний "помічник" у багатьох справах у господарстві, проте найчастіше її використовують для приготування різноманітних страв у духовці. Напевно, багато хто замислювався, чому у фольги одна сторона глянцева, а інша — матова, і як це впливає на процес готування. Щобільше, знаючи, який бік харчової фольги краще використовувати, ви зможете надовго зберегти якість продуктів.

На який бік фольги слід класти продукти для запікання, пише видання stanok.guru.

Який бік фольги використовувати для запікання

Особливості глянцевої поверхні:

потужне відбивання теплових променів;

антибактеріальний ефект;

продукти не прилипають.

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Особливості матової поверхні:

зберігає вологу;

акумулює накопичене тепло;

взаємодіє з кислим середовищем.

Тепер, на основі особливостей кожної зі сторін і можна робити висновок, яку сторону краще використовувати. Наприклад, якщо ви готуєте страву, в рецепті якої є маринад, лимон або оцет, то продукти краще викласти на глянцеву сторону, адже матова може вплинути на смак.

Якщо ж у рецепті зазначено, що під час приготування буде зменшення температури, то краще загорнути продукти в матову сторону, залишивши глянцеву поверхню із зовнішнього боку. Так ваша страва буде захищена від перегріву чи можливого пригорання.

Якщо ви стежите за фігурою і не використовуєте жир при приготуванні, то в такому випадку краще покласти блюдо на глянцеву поверхню. Це сприяє швидкому та рівномірному прогріванню, а також прискорить час приготування продуктів у духовці.

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Як правильно використовувати фольгу

Вибирайте щільну фольгу. Загортайте продукти герметично, не шкодуючи фольги. Щоб уникнути підгорання та приставання шматочків їжі до поверхні фольги, потрібно змастити її олією. Під час оброблення риби варто видалити плавники і хвіст, адже гострі частини можуть прорвати фольгу під час обгортання. Для приготування курки також використовуйте кілька шарів харчової фольги. Овочі можна загортати будь-якою стороною, смак не зміниться. Вирушаючи в подорож або на пікнік, загортайте продукти глянцевою стороною всередину, адже це дозволить надовго зберегти тепло.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти не можна розігрівати у мікрохвильовій печі.