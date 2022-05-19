Ця дешева підкормка для огірків є на кухні у кожного: простий лайфхак для великого врожаю

Прості дріжджі зможуть суттєво збільшити ваш урожай

Огірки — це одна з найпопулярніших культур, яку висаджує кожен садівник-городник. Як же отримати добрий урожай цього овочу, який обов’язково присутній на столі кожного українця? Немає нічого простішого, ніж приготувати добриво для огірків у домашніх умовах. Телеграф розповість, як це зробити.

Дешеве підживлення для огірків із дріжджів: рецепт

100 г сирих дріжджів розводять в 1 л води, після чого розбавляють до 10 л і використовують для поливу десятка кущів через 3-4 години, пише vasha-teplitsa. 100 г дріжджів розводять у 1 л молока, за кілька годин розбавляють водою до 10 л. Такий розчин дуже ефективний як позакореневе підживлення, але можна використовувати його і для поливу огірків. При використанні сухих дріжджів 10 г порошку та 2 ст. ложки цукру розводять у літрі води, настоюють до доби, розбавляють у 5-6 разів та поливають рослини.

Однак пам’ятайте, що дріжджові розчини не підлягають тривалому зберіганню. Використовують їх у теплу погоду, підкормку проводять по вологому ґрунту, а після його виконання ще раз поливають грядку чистою водою. Крім того, слід знати, що дріжджі значно підкислюють ґрунт, і для нівелювання цього ефекту слід через кілька днів після їх внесення виконати підживлення настоєм деревної золи або просто посипати грядку золою перед черговим поливом.

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