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Чому ламається гребінець: прикмети, які не віщують нічого доброго

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Народні прикмети з гребінцем Новина оновлена 03 червня 2022, 08:10
Народні прикмети з гребінцем

Раніше вважали, що речі, які контактують з волоссям людини, мають магічну силу

Гребінець є у кожної людини. Це не тільки головний атрибут для догляду за волоссям, але й предмет, який можна використовувати навіть… на городі. Як і з будь-якою річчю, що часто використовується, з гребінцем пов’язано безліч прикмет і забобонів.

Як пише Ukr.Media, раніше люди вважали, що ця зламана річ не віщує нічого позитивного її власниці або власнику.

На що може вказувати зламаний гребінець

  • Якщо в гребінці зламалися зубчики, це може віщувати проблеми з волоссям або зубами.
  • Зламаний навпіл гребінець віщує, що людину незабаром обдурять.
  • Якщо ж гребінець зламала сама її володарка, то на неї можуть повісити провину за вчинок, який вона не робила.
  • Зламаний гребінець у руках чужої людини віщує неприємності у сім’ї чи на роботі.
  • Якщо ж у гребінця одночасно випало багато зубчиків відразу, це означає, що він увібрав у себе занадто багато негативу, але тим самим уберіг свого господаря від пристріту.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна їсти з ножа згідно з народними прикметами.

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#Прикмети #Гребінець #Народні прикмети