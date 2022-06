Знайдено справжнього автора фрази "Доброго вечора, ми з України": відео

Фраза "Доброго вечора, ми з України" піднімає дух українців з перших днів війни

Популярну патріотичну фразу "Доброго вечора, ми з України" широко використовують на телебаченні як дружнє вітання, знімають патріотичні ролики з військовими, створюють меми та кліпи. Популярності додав і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який з цих слів починає кожне своє відеозвернення.

"Телеграф" розповідає, хто вигадав "Доброго вечора, ми з України", і чий голос звучить у відомому треку.

29 жовтня 2021 року, ще до вторгнення росії в Україну, два саунд-продюсери з Кременчука Артем Ткаченко та Максим Мокренко, відомі як PROBASS ∆ HARDI випустили трек "Доброго вечора" (Where are you from). Трек швидко став популярним, і зараз вже має понад 10 млн переглядів на YouTube.

За "основу" музиканти взяли фразу фронтмена гурту "ДахаБраха" Марка Галаневича. Саме його голос звучить у популярному треку. Це підтвердив і сам Галаневич 7 червня у себе на Фейсбуці.

"Доля випадку. Сказав фразу в 2014-му році. І ніби нічого такого. Але діджеї з Кременчука зробили її крилатою в 2022-му Тепер намалював малюночок і подався на конкурс марки зі своєю фразою", — повідомив соліст.

"ДахаБраха" є музичною етногрупою, створеною у 2004 році організатором та художнім керівником якого є Владислав Троїцький. У репертуарі гурту — пісні українською, кримськотатарською, англійською, німецькою, російською мовами. До складу групи входять четверо людей: Ніна Гаренецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська та Марко Галаневич.

Нагадаємо, що цей трек також дуже сподобався президентові України Володимиру Зеленському. Раніше глава держави назвав топ 5 найкращих, на його думку, патріотичних сучасних пісень.