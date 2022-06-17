Таропрогноз на 18 червня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Декому пощастить цієї суботи

В суботу, 18 червня, у багатьох все валитиметься з рук, але в деяких навпаки день видасться дуже вдалим і щасливим.

Так каже розклад Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, не замислюючись виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Тепер дивіться, яку карту вибрали:

І знайдіть її розшифровку:

Перевернутий Туз пентаклів

У цьому положенні карта каже, що Ви зациклилися, втомилися, і повинні зупинитися, оскільки ресурсів, що залишилися, не вистачить, щоб від Ваших зусиль був результат, і Ви можете зробити помилок. Краще делегуйте зайві справи та відкладіть ухвалення важливих рішень.

Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що в суботу Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, щастя та благополуччя будуть на вашому боці. Не проґавте можливість отримати радість від життя.

Перевернуті Закохані

18 червня Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття не найкращих рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку пощастить з грошима цього літа.