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Таропрогноз на 18 июня 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на восемнадцатый день лета
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на восемнадцатый день лета

Некоторым крупно повезет в эту субботу

Суббота, 18 июня, у многих все будет валиться с рук, но у некоторых наоборот день выдастся очень удачным и счастливым.

Так говорит расклад Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, не задумываясь выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Теперь смотрите, какую карту выбрали:

И найдите ее расшифровку:

Перевернутый Туз пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы зациклились, устали, и должны остановиться, поскольку оставшихся ресурсов не хватит, чтобы от Ваших усилий был толк, и Вы можете наделать ошибок. Лучше делегируйте лишние дела и отложите принятие важных решений.

Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в субботу Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне. Не упустите возможность вкусить радость жизни.

Перевернутые Влюбленные

18 июня Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака крупно повезет с деньгами этим летом.

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