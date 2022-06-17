Таропрогноз на 18 июня 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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Некоторым крупно повезет в эту субботу
Суббота, 18 июня, у многих все будет валиться с рук, но у некоторых наоборот день выдастся очень удачным и счастливым.
Так говорит расклад Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, не задумываясь выберите одну из трех карт на картинке ниже:
Теперь смотрите, какую карту выбрали:
И найдите ее расшифровку:
Перевернутый Туз пентаклей
В этом положении карта говорит, что Вы зациклились, устали, и должны остановиться, поскольку оставшихся ресурсов не хватит, чтобы от Ваших усилий был толк, и Вы можете наделать ошибок. Лучше делегируйте лишние дела и отложите принятие важных решений.
Девятка кубков
Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в субботу Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне. Не упустите возможность вкусить радость жизни.
Перевернутые Влюбленные
18 июня Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака крупно повезет с деньгами этим летом.