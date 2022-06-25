Від нальоту не залишається і сліду: перевірений спосіб, як очистити унітаз до блиску за 5 хвилин

Перевірений спосіб, який завжди швидко очищує сантехніку.

Згодом, сантехніка починає жовтіти, і на ній може з’являтися наліт і іржа, які досить важко відмити, тому багато домогосподарок часто ставлять собі питання, чим швидко і просто почистити унітаз. І розв'язання цієї проблеми є, і воно достатнє просте.

Як очистити навіть дуже брудний унітаз, щоб він виглядав як новенький, пише belnovosti. Для цього треба приготувати найпростіший засіб, який лише за пару хвилин поверне сантехніці колишню білизну.

Як ефективно очистити унітаз

Візьміть взяти дві столові ложки порошку гірчиці, аналогічну кількість лимонної кислоти та п’ять столових ложок картопляного крохмалю. Усі компоненти ретельно перемішайте.

Після намочіть поверхню унітаза і нанесіть порошок, що чистить, і залиште на 5 хвилин. Бажано все це робити у рукавичках. Якщо забруднення старі, краще залишити мийний засіб на довше. Потім очистіть унітаз за допомогою губки чи щітки.

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