Літнє взуття більше не натиратиме: 3 бюджетних засоби від цієї напасті

Дієві лайфхаки, які забезпечують комфортні прогулянки

Навіть зручне, трендове взуття не гарантує того, що ваші ніжки не постраждають від прогулянок. Від натоптишів і мозолів не застрахований ніхто.

Як пише Ukr.Media, для уникнення цих проблем варто скористатися лише трьома простими порадами. Вони підійдуть для будь-якого літнього взуття.

Взуття з ремінцями

Після душу на суху шкіру ніг наносимо теймурову пасту. Чекаємо її висихання, тільки після цього обуваємо взуття.

Взуття з відкритим носком, закрите взуття

Перед обуванням, присипаємо ноги звичайною дитячою присипкою.

Балетки

Змащуємо чисту, суху шкіру ніг дезодорантом, де зазвичай натирає.

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