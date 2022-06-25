Як до блиску очистити брудну сковороду: "бабусин" рецепт з минулого

Розповідаємо, як почистити сковороду у домашніх умовах за допомогою простих інгредієнтів

Сковорода – один з основних предметів щоденного використання. Не дивно, що вона згодом покривається шаром нагару. З цією проблемою стикався кожен, і боротися з нею необхідно, оскільки нагар також є небезпечним для здоров’я. Раніше ми писали, як прибрати нагар зі сковорідки за 5 хвилин. У цьому матеріалі поділимося іншим перевіреним способом.

Коли мийні засоби та металеві губки стають безсилими проти нагару, доведеться скористатися перевіреним часом "бабусиним" засобом. Про це пише Ukr.Media.

Як відчистити сковороду від застиглого жиру і нагару

Знадобиться: кальцинована сода – 300 грамів, силікатний клей – 1 склянка, олія – 1 склянка, господарське мило (покришити) – 1 штука.

Спосіб очищення: беремо чисту порожню ємність та наповнюємо її водою на 2/3 об’єму. Кидаємо туди усі інгредієнти. Доводимо рідину до кипіння, постійно помішуючи. Після закипання та повного розчинення господарського мила поміщаємо в ємність сковороду, після чого починаємо її "варити". Чекаємо на 5-7 хвилин, потім дістаємо сковороду і намагаємося відтерти жир. Якщо він не сповзає сам, варимо посуд ще 5-10 хвилин, після чого перевіряємо знову. Жир повинен легко відшаровуватись.

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