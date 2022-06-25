Що робити, щоб у ванній не запотівало дзеркало: 3 способи хитрих господинь

Цей процес передбачуваний, проте приносить масу незручностей

Будь-яка людина любить приймати гарячий душ, який дозволяє розслабитися та відпочити тілом та душею. Після такого приємного проведення часу ви ступаєте на підлогу, підіймаєте голову і бачите..., а точніше не бачите себе в дзеркалі — воно повністю запітніло. З такими незручностями стикаються майже всі, і часто декого це дуже дратує, адже розглянути щось у дзеркалі неможливо. Як можна швидко вирішити цю проблему?

Як пише belnovosti, щоб уникати запотівання дзеркала у ванній надалі, варто скористатися трьома корисними лайфхаками, а саме натерти предмет милом, пастою або шампунем.

Чим натерти дзеркало у ванній, щоб воно не запотівало

Мило (підійде будь-яке)

Наносимо на поверхню скла тонким шаром, а потім за допомогою ганчірки поліруємо поверхню.

Паста

Наносимо на ватку трохи зубної пасти й розподіляємо її по дзеркалу. За допомогою ганчірки поліруємо.

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Шампунь

Наносимо трохи засобу на паперовий рушник і втираємо у скло. Полірувати чи змивати не потрібно.

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