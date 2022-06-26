Усього 1 інгредієнт і килим буде як новенький: легкий спосіб чищення
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Дешевий засіб з господарського магазину прибере бруд і не "з’їсть" колір килима
Основним місцем збору пилу та плям у будинку в більшості випадків є килим. Здавати його до хімчистки захоче не кожен, бо це далеко не дешеве задоволення. Звичайно, засіб для чищення можна приготувати в домашніх умовах, або ж купити копійчану альтернативу в господарському магазині.
Як пише cpykami, це недорогий засіб — білизна, на якій є позначка "прання". Вона не "з’їсть" колір килима, не додасть жовтизну, а навпаки, ідеально очистить килим і освіжить його колір.
Як прибрати плями на домашньому килимі
Наносимо білизну прямо на пляму. Беремо жорстку щітку, змочуємо у воді та чистимо килим. При необхідності додаємо трохи білизни в міру чищення. Наприкінці проходимося щіткою, змоченою у воді для видалення залишків білизни з килима.
Раніше "Телеграф" розповідав, як усунути жовті плями з білих речей.