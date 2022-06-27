Навіщо додавати сіль до пральної машини: хитрість французьких домогосподарок

Щоб речі після прання були як нові, допоможе засіб, який є на кожній кухні.

На жаль, після численних прань речі поступово втрачають свій первісний вигляд: вони тьмяніють і втрачають свій насичений колір, свіжість і м’якість. Щоб повернути колишній вигляд своїх речей, багато домогосподарок скуповують різні порошки, гелі та кондиціонери, які не завжди допомагають. Однак французькі домогосподарки так не роблять, адже вони знають один маленький секрет.

Виявляється, повернути одязі та білизні колишню м’якість та свіжість можна без використання різних кондиціонерів, пише belnovosti. Все, що потрібно зробити, це додати до пральної машинки трохи звичайної харчової солі.

Навіщо додавати сіль у пральну машину під час прання

Звичайна харчова сіль — це чудова заміна дорогих гелів та кондиціонерів. Додавши її до порошку під час прання, речі стануть набагато м’якшими і приємнішими на дотик, а колір – яскравішим і насиченішим. Сіль підходить для прання будь-яких тканин, і навіть махрових рушників і білизни з бавовни.

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Перед пранням у відсік для кондиціонера додайте трохи харчової солі. Багато сипати не потрібно, цілком достатньо однієї столової ложки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.