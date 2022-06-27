Як позбутися комарів у будинку: два супердешеві способи

Засіб боротьби з комарами купувати не доведеться, використовуйте підручні матеріали

У літню пору в будинку з’являється більше комах, і приємного тут мало. Для боротьби з мухами в спеку є п’ять лайфхаків, а позбутися комарів можна за допомогою "часникової пастки" або лавандової суміші.

Як передає "Телеграф", лайфхаками з боротьби із небажаними комарами в будинку поділилося видання Express. Два способи дуже бюджетні, але приємно здивують ефективністю.

Лайфхак 1: часник і гвоздика

Скористайтеся простим способом, використовуючи всього два предмети домашнього вжитку: часник і сушену гвоздику. Знадобляться 7-8 бутонів гвоздики та один часник. Очистіть часник і вставте бутони в нього. Покладіть "пастку" на маленьку тарілку або миску. Потім поставте тару там, де часто ховаються комарі. До речі, лайфхак підійде не тільки для дому, а й застосовується в саду.

Лайфхак 2: Лаванда

Зменшити кількість комарів у будинку можна і за допомогою лаванди – це ще один популярний спосіб позбавитися надокучливих комах. Просто наповніть невелику миску водою, додайте ефірну олію лаванди та сушену лаванду. Суміш можна залишити у будинку чи у дворі. Також можна перелити суміш в обприскувач і розпорошувати в приміщенні й на вулиці. Справа в тому, що сильний запах рослини ненавидять комарі.

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